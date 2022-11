Independencia arde: Denuncian abandono por 4 días y comunarios aplacan llamas hasta desmayarse





Opinión.- Un incendio de magnitud devora un bosque de especies nativas y pinos en la comunidad de Macha, ubicada en el municipio de Independencia, desde hace cuatro días. A pesar de los pedidos de auxilio para aplacar las llamas, que se expanden a gran velocidad por la intensidad del viento, no habrían acudido a la zona para labores de emergencia, denunció la concejal Antonia Chambi. “Estamos luchando contra el fuego. Es de magnitud, no se puede controlar hasta ahora. El viento está fuerte, es medio peligroso, nos estamos arriesgando”, expresó Chambi, visiblemente afectada.

Chambi denunció que a pesar de pedir ayuda y reportar el evento a la Gobernación, al momento no habrían recibido respuesta. "Creo que están esperando reporte", señaló, a tiempo de lamentar la "burocracia", pues les habrían pedido un "informe escrito". EL FUEGO Chambi explicó que el fuego inició a las 10:00 del día viernes pasado y afecta el Distrito 4 de Independencia, específicamente a la comunidad de Macha, distante a 240 kilómetros del centro cochabambino. De acuerdo con los comunarios, este se originó tras la limpieza o quema de la zona para la habilitación de espacios de siembra. Sin embargo, el viento propagó las llamas en "segundos". Producto de ello, estiman que, al momento, al menos 25 hectáreas de bosque ya fueron consumidas. DESMAYOS Ante la gravedad del evento, los comunarios utilizan palas, picotas y hasta sus propias manos para aplacar las llamas. Muchos de ellos sufrieron quemaduras en sus manos y piernas y algunos, incluso, se desmayaron, producto de los cuatro días de cansancio tratando de sofocar las llamas. "Algunos se han desmayado, se han quemado sus ropas, piecitos y manos", reportó desde la zona, Chambi. En contacto con OPINIÓN, el alcalde de Independencia, Pedro Quiroz, informó que el incendio es de magnitud. En este momento, los lugareños, concejales y funcionarios municipales sostienen una reunión "analizando cómo pedir ayuda y auxilio para sofocar el fuego".