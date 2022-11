Proyecto de Ley del Censo: MAS anticipa en el Senado revisión palabra por palabra y oposición buscará dispensación de trámite





28/11/2022 - 17:08:33

El Movimiento al Socialismo (MAS) anunció este lunes que la Cámara de Senadores realizará una revisión “minuciosa” del proyecto de Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral aprobado por Diputados, en cambio las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) apuestan por solicitar la dispensación de trámite y voto de urgencia de la norma. Ambas posturas coincidirán este martes cuando a las 08.30 se instale la décima octava sesión ordinaria de Cámara de Senadores, convocada por la Presidencia con una agenda de cinco puntos que incluye: 1. Correspondencia, 2. Asuntos del día, 3. Asuntos en mesa, 4. Informes de Comisión y 5. Asuntos varios. De acuerdo con el procedimiento legislativo, una vez se instale la sesión la norma, aprobada el sábado por más de dos tercios de los diputados, será leída en correspondencia y remitida a la Comisión de Constitución, instancia presidida por la senadora del MAS, Patria Arce. La primera vicepresidenta del Senado, Gladys Alarcón, anticipó a Panamericana que se cumplirá con el trámite regular para realizar una “revisión palabra por palabra para evitar malas interpretaciones” de la futura norma. Dijo que los asambleístas no pueden estar para “complacer los caprichos de algunas personas”. Vamos a “revisar a cabalidad esa ley, porque gran parte de la misma ya está en la Constitución Política del Estado, ya está en las leyes que están vigentes en nuestro país”, argumentó. La iniciativa se denomina Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral, y establece que en base a los datos oficiales de población del Censo que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024. De manera adicional, determina que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”. Luego de la aprobación de la norma, el Comité Pro Santa Cruz determinó declarar un cuarto intermedio en el paro indefinido que se extendió por 36 días provocando la muerte de al menos cuatro personas, decenas de violaciones a los derechos humanos y pérdidas económicas por más de $us 1.000 millones. Mientras el MAS apunta a cumplir el procedimiento establecido en el reglamento de debates, las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana buscarán la dispensación de trámite y voto de urgencia de la norma. La senadora de CC, Adriana Barrientos, dijo que junto con el jefe de bancada de Creemos, Henry Montero, solicitaron una reunión previa al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y al jefe de bancada del MAS, Miguel Pérez, para llegar a un acuerdo que permita dispensar del trámite regular la sanción de la norma. Con esa solicitud lo que se busca es que el proyecto de ley sea considerado de manera directa en el pleno del Senado y no pase por la Comisión de Constitución. “Lo que queremos es que se apruebe la norma mañana sin el trámite burocrático de la Comisión”, dijo la senadora.