Gobernador activa alerta y convoca a Potosí, Oruro y Tarija para evitar pérdida de escaños





28/11/2022 - 17:01:40

Correo del Sur.- El proyecto de ley sobre el Censo aprobado en la Cámara de Diputados y en trámite en el Senado establece la aplicación de los resultados del empadronamiento en las elecciones generales de 2025. Esto implica una redistribución de escaños y circunscripciones de acuerdo con los resultados que se entregarán hasta septiembre de 2024, según se comprometió el Gobierno nacional ante el Tribunal Supremo Electoral. Ante esta situación, el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, advirtió sobre la posibilidad de que el departamento pierda escaños parlamentarios, debido a la migración de habitantes a otras regiones, especialmente del eje central del país. Recordó que tras el Censo de 2012, las circunscripciones del departamento bajaron de seis a cinco, con lo que perdió un diputado uninominal. Con este antecedente, Condori anunció una reunión con gobernadores de Potosí, Oruro y Tarija, con quienes se mantiene en contacto para evitar la pérdida de escaños, tomando en cuenta que son departamentos con altos índices de migración de sus habitantes. “Si es para quitarnos más plata o un diputado más, prefiero no ir al Censo; por eso estamos en contacto con estos departamentos (Potosí y Tarija), más Oruro, porque no estamos en condiciones de dar un diputado más a otro departamento”, señaló el Gobernador chuquisaqueño en una conferencia de prensa. La reunión entre gobernadores podría realizarse la segunda quincena de diciembre, apuntó Condori.



“Equilibrio y justicia social” Sugirió dar una compensación a los departamentos que pierdan con el Censo y aplicar un “nuevo parámetro” para que en la distribución de recursos económicos y escaños parlamentarios haya “equilibrio y justicia social”. También apuntó contra Santa Cruz, cuestionando el paro cívico indefinido de 36 años y acusó a sus autoridades de buscar “arrebatar” recursos y escaños a otros departamentos. “Santa Cruz está ganando, por eso ha hecho esa movilización, porque ellos quieren arrebatar a otros departamentos, piensan en ellos y no en otros departamentos, como Chuquisaca no vamos a ceder como esa vez que hemos cedido, si nos tenemos que movilizar, vamos a movilizarnos”, agregó Condori. Señaló que en Chuquisaca esperan la posesión de las nuevas autoridades de la Universidad San Francisco Xavier para formar un Consejo departamental por el pacto fiscal.