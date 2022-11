Bolivia detecta nueva variante de Omicrón de alto contagio pero menos peligrosa





28/11/2022 - 10:40:24

Exámenes genómicos detectaron en Bolivia las sub variantes de la Omicrón, BQ1 y BQ 1.1, que se presentó en La Paz a principios de noviembre y Santa Cruz en octubre. Las sub variantes tienen un mayor nivel de transmisibilidad, pero no representa una alarma, informó este lunes el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza. Sin embargo, precisó la autoridad, las medidas de bioseguridad contra la Covid-19 deben mantenerse. Auza expuso que lo más llamativo en relación a estas dos sub variantes BQ 1 y BQ 1.1 es su alto nivel de transmisibilidad. Algunos investigadores apuntan que hasta el 30% son más contagiosas que sus predecesoras BA.4 y BA.5 (las dominantes en la actualidad) y en redes sociales se la denomina como 'perro del infierno' o Cerbero, que alude al can del Dios Hades en la mitología griega. Entre los síntomas de las nuevas sub variantes están: Tos, Dolor de garganta, Fatiga, Malestar general, Diarrea, Congestión y la secreción nasal, Dolor de cabeza, Fiebre, Dolores musculares, Pérdida del olfato o el gusto, Sensación de falta de aire y Aceleramiento del Ritmo cardíaco. Reporte En relación a la semana epidemiológica 47 el ministro de Salud informó que se presentó un leve incremento de casos, 531 en total que significan un incremento de 53% con respecto a la semana pasada que fue de 348. Descartó que Bolivia esté en el ingreso de una sexta ola ya que los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud no muestran esa situación y pidió responsabilidad al momento de emitir criterios políticos y no científicos, por lo que insistió que de manera responsable se dará a conocer ese extremo si se presenta. Coqueluche En relación a la Coqueluche confirmó que hasta el fin de semana se reportó 52 contagios, 44 de ellos ya están recuperados, 6 se encuentran activos, 38 son menores de 5 años y 12 mayores de 5 años. En la viruela símica, detalló que Bolivia presentó hasta ahora 253 casos positivos, de los cuales 244 ya está oficialmente recuperados y sólo se tiene 8 casos activos, 8 están en Santa Cruz y 1 en Cochabamba. “Es decir que el 96,4% de los casos que se presentaron ya están completamente recuperados y no registramos ni un deceso por esta enfermedad”. ABI