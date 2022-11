Elevan listas para ascensos con policías de los casos del narcocamión y Montenegro





28/11/2022 - 06:40:07

El Deber.- Dos jefes de la Policía involucrados en sonados casos de narcotráfico y procesados en la justicia, fueron convocados por el Comando General de la Policía para la Escuela Superior de Policías, en La Paz, para coronar estudios y ascender al grado inmediato. Se trata del coronel Alex Vladimir Bedoya Fajardo y el mayor Kurt Germán Brun Ríos. El coronel Alex Vladimir Bedoya Fajardo está siendo juzgado penalmente por ordenar la circulación de un camión con 11 toneladas de precursores químicos destinados al abastecimiento de un laboratorio de cristalización de cocaína, mientras que el mayor Kurt Germán Brun Ríos está acusado formalmete para juicio oral dentro del caso de Pedro Montenegro. La convocatoria a estudios superiores de la Policía para ascensos fue duramente cuestionada por policías que calificaron como vergüenza, por considerar que según requisitos y reglamentos de la institución verde olivo, para ser incluidos en listas a cursar estudios, el postulante debe tener una hoja de vida limpia, sin tacha, no contar con procesos disciplinarios en su contra, peor ser procesados penalmente por delitos de lesa humanidad como en este caso, el narcotráfico. EL DEBER accedió al documento de la Dirección Nacional de Personal del Comando General firmado por su director, coronel Alex Alfaro Luján, que emitió el memorándum-circular 056/2022. Señala que “por disposición de este despacho y con la finalidad de consolidar los proyectos de postulación a los cargos postgrado de la Policía gestión 2023 de las y los servidores públicos policiales, se hace conocer la relación nominal del personal que presentó su solicitud y requisitos de forma en cumplimiento a las disposiciones”. En la lista para ascender al grado inmediato superior figuran un total de 2.226 policías. De este número 1.922 son suboficiales y sargentos, mientras que 304 son oficiales y jefes de la Policía. El estudio de post-grado en la Escuela Superior de Policías es durante un año. Bedoya y el ‘narcocamión’ El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) coronel Álex Bedoya Fajardo está imputado por la Fiscalía antinarcóticos de Santa Cruz por el delito de tráfico de sustancias controladas, por haber ordenado que un camión cargado con casi 11 toneladas de precursores químicos destinado a un laboratorio de cristalización de cocaína siga su curso, pero que su orden no fue acatada por el entonces jefe de patrulla, el capitán Rubén Aparicio. La imputación fue presentada por el fiscal de sustancias controladas Osvaldo Vinicius Castillo, el 18 de julio pasado, pero hasta el momento no se concreta la audiencia para definir la situación jurídica del jefe policial. La Fiscalía requiere la detención preventiva del coronel Bedoya por considerar suficientes elementos de prueba de incurrir en la figura de narcotráfico. Según pesquisas de la misma Felcn y la Fiscalía, la historia de Bedoya se remonta al 19 de octubre de 2021. Una patrulla de la Felcn al mando del capitán Rubén Aparicio, regresaba de San Ramón y Guarayos de una misión cuando entre Cuatro Cañadas y Pailón detectan un camión color azul, placa1668-HRD, parqueado a un costado. Tras la requisa descubren el cargamento de químicos. El capitán Aparicio dio parte por teléfono al entonces jefe de la Felcn Alex Bedoya. Sin embargo, Aparicio les informa a sus policías que Bedoya ordenó que libere el camión, pero no acató su orden y se capturó al chofer y se incautó el camión. Desde el 18 de julio al cautelar no se realiza debido a que Bedoya presentó incidentes, nulidades, acudió sin abogado. La última vez Bedoya presentó al juzgado una certificación del Comando de la Policía que estaba comisionado a los incendios en Samaipata. El mayor Kurt Brun El mayor Kurt Germán Brun Ríos, ex miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta, era jefe del aeropuerto de Chimoré, en Chapare. Fue detenido en abril de 2019 tras ser vinculado con Pedro Montenegro, extraditado a Brasil por narcotráfico. Brun Ríos, aparece en la foto en Cartagena (Colombia) junto a Pedro Montenegro con orden de extradición y también están Fernando Moreira, Gonzalo Medina y el abogado Robin Justiniano. El mayor Brun Ríos, está acusado por narcotráfico para juicio oral junto a 11 personas. Permaneció detenido en Palmasola, pero ahora se defiende en libertad. El juicio por narcotráfico de uno de los casos más sonados está estancado desde hace casi dos años en un tribunal. El coronel de Policía en servicio pasivo Carlos Gutiérrez calificó de vergüenza que estos dos jefes sean avalados en lista para ir a estudios y ascender. “Estos debían ser dados de baja, la Policía no es para delinquir. Lamento que ahora la Policía esté tan contaminada políticamente, prostituida al servicio de un partido político. Un policía para ir a estudios y ascender debe tener una hoja de vida limpia y ahora vemos que están procesados por narcotráfico, es increíble que tengan vía libre. Está muy claro que son serviles al gobierno porque ahora es el Ministerio de Gobierno la cabeza de la Policía”, dijo el coronel Gutiérrez.