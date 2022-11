Ven que Santa Cruz logra fuerza para buscar autodeterminación





28/11/2022 - 06:31:29

Página Siete.- Después del paro de 36 días, la población de Santa Cruz logra más fuerza política y hoy busca un nuevo horizonte y quienes perdieron más son las alas radicales del Gobierno y de los cívicos, coinciden tres analistas al evaluar la medida de presión que se inició en demanda de censo de población y vivienda. “Después de la suspensión del paro y la demostración de fuerza en el cabildo del 13 de noviembre, se planteó una palabra muy interesante que no es nada nueva, pero que adquirió relevancia: la autodeterminación. Eso dará cierto norte para que Santa Cruz se haga un replanteamiento en su relación con el Estado, porque las demandas sociales, políticas y económicas que tiene la región no son atendidas de forma adecuada por el centralismo”, dijo el analista político José Orlando Peralta. El experto resaltó que ahora Santa Cruz tiene el desafío de que esa palabra no se entienda como un separatismo o independentismo, sino como una nueva forma de relacionamiento con las regiones y con el Estado. “La autodeterminación debe trabajarse como un proyecto para reconfigurar el Estado”, dijo. Con una postura similar, el analista político Rolando Shrupp dijo que con esa “autodeterminación de las comunidades, pueblos y naciones”, hoy Santa Cruz necesita replantear su proyecto departamental. Añadió que existen varias líneas que se deben analizar, por ejemplo, si el departamento buscará la construcción de un nuevo Estado propio, la proyección del proyecto Metro Santa Cruz o mantenerse bajo la estructura obsoleta unitaria. Una vez que se haga ese análisis sobre cómo se tiene que plantear la relación con el Estado y las demás regiones que hoy conforman el país, se debe realizar la proyección de la región. Para ambos expertos, con el paro cívico que duró 36 días se ha logrado mostrar la fuerza política de la región y eso genera una nueva esperanza. Medida de presión El 22 de octubre, Santa Cruz inició la medida de presión en demanda del censo 2023. El sábado pasado, tras la aprobación de la Ley del Censo en la Cámara de Diputados, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que se levantaba la medida, pero aseguró que la región seguía en emergencia. No obstante, otros dirigentes criticaron esa decisión y tacharon a Calvo como una persona que se vendió al MAS. Shrupp dijo que esa no es una fractura de líderes, sino una disonancia de estructuras de poder, ya que se intentó instalar una de corte oligárquico, copiando el modelo del Estado boliviano, pero aclaró que Santa Cruz es más horizontal y casi una anarquía orgánica. “Tiene un modelo institucional basado en una sociedad civil organizada, no en el caudillismo político”, aseguró. Por lo tanto, dijo que aunque Santa Cruz perdió un poco de fuerza económica, claridad en sus ideas y un trámite administrativo que es el censo, fue el departamento que menos desgaste tuvo. Peralta ve esto como un avance, ya que con la aprobación de la ley se garantiza que los resultados del censo se entreguen en septiembre y con eso se redistribuya la economía y los escaños. Con eso se adelantó un año la entrega de los resultados, porque con el primer decreto del censo, éstos debían entregarse en agosto de 2025. Redistribución de escaños El abogado constitucionalista Williams Bascopé dijo que ahora se debe esperar que el Tribunal Electoral haga la redistribución de escaños. “Será otra batalla, porque el MAS no va a querer soltar los escaños que tiene”, dijo y agregó que no hay que centrarse mucho en los dos o tres que ganará Santa Cruz, sino en ver el verdadero rostro de las áreas rurales. Para los analistas, quien perdió más en este conflicto fue Evo Morales. “Los radicales, tanto del ala evista como de la oposición, fueron los que más perdieron”, indicó Peralta. “Ahora se lo ve debilitado a Arce, pero la caída más grande es de Evo Morales ”, dijo Bascopé.