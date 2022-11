Gobierno asegura que no inviabilizará promulgación de la ley del Censo si no vulnera competencias





27/11/2022 - 19:34:00

El Gobierno nacional afirmó este domingo que no pondrá impedimento a la promulgación de la Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral una vez sea sancionada por la Cámara de Senadores. “Nosotros no vamos a inviabilizar la promulgación de una ley siempre y cuando no vulnere las competencias del Órgano Ejecutivo”, aseguró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, durante una conferencia de prensa. Prada refirmó que el proyecto de ley del Censo, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que fue impulsado por la bancada del MAS-IPSP, es el único, de los seis que se presentaron, que no va en contra de los preceptos constitucionales. Dijo que algunas de las iniciativas alentadas por las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos incluso establecían la fecha de realización del Censo, vulnerando el artículo 298 de la Constitución, que en su parágrafo primero numeral 16 determina que la organización de los censos oficiales es una competencia privativa del nivel central del Estado. Por ello, la propuesta presentada por la diputada del MAS-IPSP, Deisy Choque, recoge los contenidos del Decreto Supremo 4824, norma que fija para el 23 de marzo de 2022 la fecha de realización de la encuesta nacional. A la propuesta de la diputada, que también establece la distribución de los recursos económicos por coparticipación a partir del mes de septiembre de 2024, se incorporó un parágrafo el cual dispone que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe remitir los resultados de población del Censo al Órgano Electoral para que esa instancia realice la asignación de los escaños legislativos. La ministra dijo que el Ejecutivo estará a la espera del tratamiento de la norma en la Cámara de Senadores y que con ello retorne a la plena normalidad la ciudad de Santa Cruz, donde se focalizó el paro indefinido. De acuerdo con el procedimiento legislativo, el pleno de Senadores debe reunirse en sesión ordinaria, previa convocatoria emitida 24 horas antes, para remitir el proyecto de ley a la Comisión de Constitución, instancia que debe realizar un informe que elevará al pleno camaral para su consideración. Luego de que se aprobó la norma, el Comité Pro Santa Cruz decidió el sábado levantar el paro indefinido, aunque varios vecinos se opusieron a la determinación porque no se había logrado el objetivo de que el Censo se realice el año 2023, como la dirigencia cruceña lo prometió, pero que terminó admitiendo que no era sostenible realizar el empadronamiento nacional ese año. Sin embargo, con la aprobación del proyecto de ley, Santa Cruz volvió a “retomar sus actividades normales”, destacó la diputada Choque.