Evo cuestiona Ley del Censo: Ojalá nuestro gobierno no se derechice





27/11/2022 - 12:57:40

Los Tiempos.- El expresidente y dirigente del MAS, Evo Morales, volvió a cuestionar este sábado a los diputados que aprobaron la Ley del Censo para la aplicación de los resultados en 2024 para la distribución de recursos económicos y de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Para mí es un error garrafal. Vamos a cuidar la parte ideológica y programática, nuestro proceso no puede derechizarse”, manifestó en su programa dominical en Radio Kawsachun Coca. El proyecto fue aprobado con más de 2/3. En su estación en grande 93 diputados apoyaron la propuesta, 23 la rechazaron, 2 votaron en blanco, mientras que solo se registró un voto nulo. En detalle, 91 aprobaron el proyecto de Ley, 25 la denegaron y 3 votaron en blanco. "Hemos vuelto a la democracia pactada de la época neoliberal, a la pactocracia, o gobierno de pactos, a espaldas del pueblo. La Ley del Censo es el pacto de impunidad entre traidores renovadores y masacradores de nuestros hermanos. Los revolucionarios no negociamos con la derecha", señaló Morales. Morales advirtió a los legisladores del MAS que su votación repercutirá en la pérdida de escaños probablemente para Potosí, Oruro y Chuquisaca, que se irán a Santa Cruz. Dijo, además, sentirse sorprendido cómo el problema que comenzó con la modificación del decreto para el censo en 2024 por parte del Gobierno se solucione con una ley propuesta por Tuto, Camacho y Mesa. “La Constitución dice que el censo es competencia del presidente y lo peor es cuando Tuto dice la ley mata decreto, es decir, que los diputados renovadores votaron para matar el decreto de Luis Arce (…) ahora su decreto no sirve, estamos desautorizando con el pretexto de pacificación con la ley propuesta por Camacho, Tuto y Mesa; con la ley hay que salvar a ellos no al pueblo”. Siguió: “Lo peor después del censo Potosí, Chuquisaca y La Paz pierden uno o dos escaños. Esos escaños se van a ir a Santa Cruz. Los diputados (de esas regiones) aprobando con ley dar escaños a Santa Cruz; eso es traición a esos departamentos”.