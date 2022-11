Proyecto de ley del Censo llega este lunes al Senado y la Comisión de Constitución iniciará revisión





27/11/2022 - 12:49:33

El proyecto de Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral llegará esta semana a la Cámara de Senadores. El trámite iniciará en la Comisión de Constitución y luego pasará al pleno para su posterior sanción. De acuerdo con el procedimiento legislativo, la presidencia de la Cámara de Senadores recibirá este lunes la ley aprobada por más de dos tercios de los votos de los diputados la madrugada del sábado, tras ello debe convocar a una sesión ordinaria, que se realizaría el martes, para remitir la norma a la Comisión de Constitución, presidida por la senadora Patria Arce. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, indicó que el trámite en la Cámara Alta será más “acelerado” dado que sólo tendrá que considerar un solo proyecto de ley y no seis como sucedió en la instancia que dirige la anterior semana. Jáuregui defendió la legalidad de la normativa que en esencia recoge los contenidos del Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo y para el mes de septiembre del mismo año la distribución de los ingresos por coparticipación tributaria. De manera adicional, el proyecto de ley establece que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá los resultados de población del Censo al Órgano Electoral para que realice la asignación de los escaños del legislativo que se aplicarán en las próximas elecciones. El legislador dijo que el análisis de la norma en la Comisión de Constitución podría iniciar el día miércoles. La instancia debe realizar un informe que debe remitir al pleno del Senado para su consideración. Para la sanción de la norma se requiere de simple mayoría de los legisladores presentes en la sesión de la Cámara de Senadores, lo que podría suceder el día viernes, calculó el diputado. No obstante, para acelerar el procedimiento el senador de Creemos, Henry Montero, anunció que en la sesión que se realizaría el martes se solicitará la “dispensación de trámite ya que tiene informe de Comisión de la Cámara de Diputados”. Lo que se busca es que la propuesta legal sea considerada de manera directa en el pleno del Senado sin remitirla a la Comisión de Constitución, explicó Montero a Panamericana. Luego de la aprobación del proyecto de ley en Diputados, el Comité Pro Santa Cruz decidió el sábado declarar un cuarto intermedio en el paro indefinido que se inició el 22 de octubre, después de no aceptar la propuesta del Gobierno nacional de elaborar un nuevo decreto supremo y garantizar la distribución de los ingresos por coparticipación a partir del mes de octubre de 2024. Sin embargo, el Comité se declaró en estado de emergencia en espera de que la norma sea sancionada en la Cámara de Senadores y promulgada por el presidente Luis Arce Catacora.