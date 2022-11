Ponen a la venta un campamento nazi de la II Guerra Mundial en una isla británica





27/11/2022 - 11:08:53

Un antiguo campamento nazi en Alderney, una de las islas del canal de la Mancha, dependencia de la corona británica, está a la venta en el sitio web de la compañía Bell & Co, informan por los medios locales. Las islas del canal fueron la única parte del Imperio británico ocupada 'de jure' por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. "[Es] una oportunidad increíble para poseer 7 acres de la historia de la Segunda Guerra Mundial", escribe la compañía en su sitio web. La parcela tiene siete acres (28.328 metros cuadrados) de tierra llenos de trincheras nazis, estaciones de armas con un alcance de 22 kilómetros y almenas. Además, cuenta con dos búnkeres construidos entre 1942 y 1944. Era utilizada para albergar a 24 soldados y 3 oficiales del Tercer Reich después de que invadieran las islas en 1940. Business Insider - A former Nazi encampment on a tiny Channel island can be yours for about $50,000 https://t.co/CcxXIw9YqG pic.twitter.com/i0itBh5VvB — Jason S ♋ 🇺🇸 (@theluckyman) November 27, 2022 A pesar de que realiza un trabajo considerable para mantener el estado del sitio, el propietario actual se ha visto obligado a vender la parcela histórica debido a problemas de salud. El director ejecutivo de la compañía Bell & Co, Andrew Eggleston, espera que el nuevo propietario lo mantenga abierto para que los visitantes exploren el sitio como lo hacían antes. "Sería una pena terrible que alguien lo comprara y luego lo cerrara con candado", dijo. Se espera que el sitio se venda en, al menos, 40.000 libras, con una fecha límite establecida para el viernes 9 de diciembre.