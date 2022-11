El evismo es derrotado en Diputados y la ley está en vilo en la Cámara Alta





27/11/2022 - 08:52:21

Página Siete.- El ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderada por el expresidente Evo Morales, enfrentó la madrugada de este sábado una nueva derrota en la Cámara de Diputados, donde 91 votos del oficialismo renovador y la oposición se impusieron frente a 25 votos de los representantes del líder cocalero, que rechazó la aprobación del proyecto de la Ley del Censo. La elección del presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, ya significó la caída del evismo frente al arcismo al inicio de la presente legislatura. Esa tendencia se consolidó en la votación de la Ley del Censo, donde la bancada oficialista quedó fracturada. Sin embargo, el proyecto de ley pasa al Senado, donde está en vilo porque el exmandatario tiene el control de esa cámara. Evo habla de “traición” La primera reacción de Morales después de que la Cámara Alta aprobó el proyecto que él rechaza fue de molestia, denuncia y acusaciones contra los legisladores de su partido que no cumplen sus instrucciones. “Denunciamos que diputados que en la campaña prometieron al pueblo la justicia para las víctimas del gobierno de facto, cruzaron ríos de sangre, se aliaron a las bancadas de (Carlos) Mesa y (Fernando) Camacho y aprobaron una ley a pedido de esos golpistas. Eso no es renovación, eso se llama traición”, se lee en un mensaje que publicó Morales desde su cuenta en Twitter. Para el líder cocalero, la aprobación en Diputados de ese proyecto de ley censal “es un pacto de impunidad” entre los que él califica como traidores, refiriéndose a los renovadores de su partido y que se identifican con la línea del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Morales aseguró que él no negocia. “Hemos vuelto a la democracia pactada de la época neoliberal, a la pactocracia, o gobierno de pactos, a espaldas del pueblo. La Ley del Censo es el pacto de impunidad entre traidores renovadores y masacradores de nuestros hermanos. Los revolucionarios no negociamos con la derecha”, dice el otro mensaje en la cuenta de Morales. En cambio, el líder de CC, Carlos Mesa, destacó el papel de los diputados porque de esta forma “se recupera el rol de la Asamblea en una sociedad democrática, para que los conflictos se resuelvan en paz” “Cadáver político” El diputado del grupo de los renovadores Rolando Cuéllar felicitó a sus colegas por aprobar el proyecto de Ley del Censo y calificó a Evo Morales como un cadáver político. “La democracia en la Asamblea Legislativa derrota al dedazo del caudillo que votaron 21 evistas, ahora Evo es un cadáver político, se le dio un sopapo al evismo. Leales siempre, traidores nunca”, dijo. Silencio de Andrónico Ayer, tras conocerse la aprobación del proyecto de Ley del Censo y después del mensaje que dio el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, en sentido de que ahora le corresponde al Senado aprobar la norma, el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, no emitió ningún pronunciamiento ni sacó la convocatoria para que el Senado sesione. Tanto Comunidad Ciudadana como Creemos pidieron por separado que Rodríguez convoque a una sesión urgente y con dispensación de trámite. Hasta el cierre de edición no salió ninguna convocatoria de Rodríguez. Contra los “renovadores” El diputado Héctor Arce, que forma parte del grupo de Morales, acusó también a sus colegas que apoyaron el proyecto de ley de hacer un pacto con la oposición por la redistribución de escaños que compromete este proyecto y dijo que eso afectará el desarrollo de los departamentos con menos habitantes. “Lamentablemente, los renovadores del MAS junto a Comunidad Ciudadana, junto a Creemos, han redactado una ley que lleva y condena a vivir en la miseria a algunos departamentos y potencia en lo económico y en lo político a otros departamentos”, dijo Arce. Otro legislador que disparó toda su artillería contra sus colegas masistas fue el diputado alteño Renán Cabezas, también acusó a los denominados renovadores de hacer un pacto con las bancadas de la oposición para aprobar el proyecto de ley censal. “Se ha confirmado la coalición entre Comunidad Ciudadana, Creemos y los renovadores del MAS – IPSP”, dijo. Astorga: El gran perdedor es Evo Morales Desde Comunidad Ciudadana también perciben que el líder cocalero y expresidente Evo Morales salió mal parado en el tratamiento del proyecto de Ley del Censo. El diputado Alberto Astorga dijo que el “gran perdedor es Evo Morales”. “Sí. El gran perdedor es Evo Morales, quien desde un principio estaba boicoteando esta Ley del Censo, ha instruido a sus diputados que no aprueben la Ley del Censo y ayer se ha observado que la bancada de Morales se ha convertido en una bancada reducida de unos 22 diputados. Evo Morales ha perdido el control de la Cámara de Diputados y se nota que el patrón del Chapare ha sido el gran perdedor en todo este escenario”, aseguró Astorga. El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, puso su atención en el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en especial de la Cámara Baja. Subrayó que se está recuperando el papel de este órgano estatal. “La aprobación en Diputados de la Ley del Censo recupera el rol de la Asamblea en una sociedad democrática, para que los conflictos se resuelvan en paz. Responde al heroico sacrificio de Santa Cruz y la demanda de Bolivia”, escribió Mesa en Twitter. Mientras tanto, los senadores de esta tienda política esperan que Andrónico Rodríguez convoque a sesión para tratar y aprobar el proyecto de Ley del Censo.