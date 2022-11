Comisión de notables trabajará en una ruta crítica hacia la autodeterminación





27/11/2022 - 08:45:49

El Deber.- La comisión constitucional, integrada por notables, trabajará en una ruta crítica hacia la autodeterminación del departamento de Santa Cruz. Esta planificación estará compuesta por una serie de estrategias, entre políticas, cívicas, económicas, técnicas y jurídicas, que serán presentadas la próxima semana, indicaron desde el Comité Interinstitucional, que aglutina la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), el Comité pro Santa Cruz y la Gobernación cruceña entre otras instituciones. La convocatoria y conformación de esta comisión fue una de los mandatos lanzados en el multitudinario cabildo realizado el pasado 13 de noviembre, a los pies del altar papal, zona del monumento al Cristo Redentor. El presidente de la institución cívica, Rómulo Calvo, dijo que el Comité pro Santa Cruz tendrá la potestad de revisar y replantear la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano a través de esta comisión constitucional. “En pocos días iniciaremos está misión para mostrarle al país que debemos abandonar viejos y deteriorados senderos que mal vinculan a Santa Cruz con el Estado, planteándonos nuevos caminos que nos señalen rutas alternativas para modificar ese vínculo dañino”, dijo el cívico en su discurso al levantar el paro indefinido que duro 36 días. Agregó que la comisión constitucional tendrá como premisa de trabajo buscar un equilibrio entre lo deseable y viable al momento de replantear la relación entre la región y el Estado boliviano. “No caeremos en las trampas de formular modelos complejos cuya aplicación dependan de la voluntad de otros departamentos que no tienen la motivación, la capacidad ni la voluntad para autogobernarse”. También señaló que la reconstrucción tendrá dos pilares en la igualdad y la libertad porque se necesita replantear la relación con el Estado, “para que sigamos con el Estado”. El miércoles pasado, el gobernador Luis Fernando Camacho anunció que hasta el lunes 28 se va a posesionar a esta comisión. “Nos cansamos de ser juguete del gobierno y queremos rayar la cancha, y esa rayada de cancha obedece a un trabajo que inmediatamente puesto en vigencia por los notables en un trabajo con los diferentes colegios de profesionales para decir esta es nuestra realidad y este es el planteamiento que hacemos como departamento. No queremos que se violen más nuestros derechos, no queremos estar rogando y parando por una y otra ley. Este es el momento que tenemos que ponerle al MAS un hasta aquí y eso va a nacer de esa respuesta del estudio y del replanteamiento de nuestra relación con el Estado, esa va a ser la lucha de la lucha”, acotó la autoridad departamental en aquella oportunidad. El pasado viernes, el abogado y asesor del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, también sostuvo que la comisión debe revisar la relación que mantiene la región cruceña con el Estado, además de definir cuál es el camino que se va a seguir. “Podemos profundizar las autonomías o trabajar a largo plazo para cambiar la forma de Estado, que ahora es unitario, y optar por el camino al Estado federal”, expresó el experto legal en una entrevista realizada en el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio. El exsenador y expresidente del ente cívico, German Antelo, dijo que la comisión debe analizar cada una de las leyes que han vuelto a centralizar el país para anular el proceso autonómico y también ver qué tipo de autonomía se tiene. “¿En qué línea vamos? Puede ser en las autonomías diferenciadas o en las autonomías asimétricas. Para esto no necesitamos cambiar totalmente la Constitución Política del Estado (CPE) sino trabajar en cambios parciales, con un referéndum por departamentos que sea vinculante, como ya lo hicimos con la autonomía”, dijo Antelo. Agregó que no se debe caer en el slogan de: “la Bolivia Federal”, sin analizar lo que le conviene a la región e indicó que se tiene que profundizar el proceso autonómico, que está plasmado en la CPE. Piden un trabajo serio El abogado y exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz Vladimir Peña dijo que se tiene que delimitar el sentido de la comisión de notables y, mencionó como antecedente lo ocurrido en el cabildo de 2019, cuando se dio el mandato al ente cívico para iniciar el camino hacia el federalismo, pero ha pasado tres años y no hay respuesta, dijo Peña. La exautoridad departamental también recordó lo ocurrido al inicio de la gestión del gobernador Camacho, cuando el mismo estableció, a través del decreto 338, una comisión de notables con Germán Antelo a la cabeza, para que profundicen la autonomía para llegar al federalismo. Finalmente, acotó lo ocurrido hace un año, en el mes de noviembre, cuando Luis Fernando Camacho volvió a poner a la palestra el tema del federalismo. “Por lo tanto, si es para realizar un trabajo serio la presencia de la comisión puede ser importante, pero si el federalismo y la relación de Santa Cruz con el Estado son utilizados en un slogan sin contenido, creo que puede ser una de las frustraciones que está sintiendo el ciudadano en la actualidad”. A su vez, el abogado constitucionalista William Herrera dijo que lo ideal es que el equipo de notables sea multidisciplinario para estudiar y proponer cuales serían esas nuevas relaciones entre la región cruceña y el Estado. Agregó que hasta el momento se han identificado algunas ideas, como por ejemplo profundizar las autonomías porque hasta la fecha, en Bolivia, solamente se tiene la autonomía política con la que se pueden elegir a las autoridades como el gobernador y al alcalde, pero no se cuenta con una autonomía económica. Por último, el abogado y exdiputado Daniel Valverde dijo que las distintas miradas que la comisión de notable plantea un desafío interesante. “Para que un trabajo pueda iniciar se tendría que hacer una evaluación sincera, fundamentalmente, de lo que está pasando en Santa Cruz de la Sierra. Identificar cómo está la institucionalidad pública cruceña: Gobernación y Alcaldía, y si de verdad marcan diferencias con el resto de las instituciones que hay en Bolivia”, acotó Valverde.