Calvo anuncia que se alista estrategias para una nueva relación con el Estado





26/11/2022 - 18:29:57

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció,a tiempo de declarar cuarto intermedio en el paro cívico, que una comisión constitucional ya empezará a trabajar en el segundo mandato del cabildo. “El vínculo con el Estado boliviano debe dejar de ser tóxico”, adelantó “En pocos días más iniciaremos esta misión para mostrarle a todos los bolivianos que debemos abandonar viejos y deteriorados senderos que mal vinculan Santa Cruz con el Estado, planteándonos nuevos caminos que nos señalen rutas alternativas para modificar ese vínculo dañino”, anunció. El dirigente cívico dijo que “no caeremos en las trampas de formular modelos complejos cuya aplicación dependan de la voluntad de otros departamentos que no tienen la motivación, la capacidad ni la voluntad de autogobernarse”. “El vínculo con el Estado boliviano debe dejar de ser tóxico; somos más útiles a Bolivia si nos dejar ser y si nos dejan hacer”, enfatizó. Libro de cobranzas Rómulo Calvo anunció este sábado la apertura de un “libro de cobranzas” con el objetivo de registrar las actuaciones de las autoridades contra los derechos de “personas naturales o colectivas”. “Será un libro de cobranzas para cuando se restituya el Estado de derecho se acabe la impunidad”, advirtió el titular del Comité pro Santa Cruz en la conferencia en la que anunció la suspensión del paro indefinido. En un mensaje duro, a propósito de la aprobación de la Ley del Censo en la Cámara de Diputados, Calvo explicó el sentido de la apertura notariada de ese libro. Registro formal Dijo que se va a hacer un “registro formal” de los delitos violaciones constitucionales, abuso de poder y “conducta ilegal” de autoridades gubernamentales, legislativas, electorales, judiciales, policiales y militares. Calvo trajo a colación la apertura de ese libro luego de denunciar varios actos que, en su criterio, violaron los derechos de los cruceños durante el paro de 36 días, publica La Razón. A continuación, las frases textuales de Rómulo Calvo que fueron recopiladas por El Deber: 1. Exigimos respeto absoluto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que vivimos en este departamento, a sus líderes cívicos, políticos, empresariales y sociales. En la nueva relación con el Estado, no podemos tolerar más las innumerables e inventadas persecuciones judiciales. 2. No más abuso policial. Es inadmisible que algunos policías expresen odio y racismo contra nuestra gente. Instamos a la ciudadanía a identificar, con fotografía, nombre y apellido, a todo policía atropellador que cometa acto extorsión y abuso de autoridad. 3. El Comité pro Santa Cruz abrirá un Libro Notariado para llevar un registro formal donde constarán todos los delitos, violaciones constitucionales, abuso de poder y cuanta conducta ilegal de autoridad o funcionario del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, policial o militar que afecte los derechos de las personas naturales o colectivas. Será un "Libro de Cobranzas" para cuando se restituya el estado de derecho y se acabe la impunidad. 4. Detener de inmediato la afectación a nuestro modelo de desarrollo. Hay que evitar que maten a «la gallina de los huevos de oro». Conocemos su estrategia de ocupación geopolítica de nuestro territorio. Por tanto, no más tomas de tierras productivas o fiscales. 5. No más amenazas ni agresiones de los supuestos "movimientos sociales" del partido de Gobierno. Todos sabemos que son los militantes al servicio de la represión del gobierno. Los actores y líderes oficiales, deberán expresarse en un marco de consideración y respeto al pueblo. 6. Solicitamos al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz que, en el marco de sus competencias, de manera inmediata disponga para el 2023, la realización de una encuesta censal que nos permita conocer de manera técnica, cuántos habitantes tiene nuestro departamento, para que, entre otros beneficios, podamos contrastar los resultados del censo nacional. 7. Respecto al Censo Nacional, con la legitimidad del cabildo del pasado 13 de noviembre, nos declaramos en vigilia permanente de todas las determinaciones, gestiones y acciones del Gobierno nacional hasta septiembre de 2024 y las elecciones de 2025. 8. Exigimos al Gobierno, no interferir en la administración electoral y dejar de manipular la voluntad popular en las urnas, no inmiscuirse en el registro electoral y en el proceso de votación.