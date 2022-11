Según Evo, si Camacho no es juzgado, se comprobará que tiene un pacto con el gobierno





26/11/2022 - 07:08:32

Página Siete.- El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, exigió a los ministros de Gobierno y de Justicia que detengan y procesen al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, porque el no juzgarlo, significará que éste tiene un acuerdo con el gobierno. “Los crímenes del golpista confeso Luis Fernando Camacho contra ciudadanos indefensos de Santa Cruz por el ‘delito’ de querer trabajar no deben quedar en la impunidad. Exigimos a los ministerios de Gobierno y Justicia que lo detengan y procesen por cometer delitos en flagrancia”, señaló Morales a través de sus redes sociales. Morales responsabilizó al gobernador cruceño por los hechos de violencia y los perjuicios económicos causados por el paro indefinido en Santa Cruz, que cumple hoy 35 días de la medida. “Si Camacho no es juzgado por las muertes, saqueos, atentados contra la vida, derechos humanos y graves daños y perjuicios contra la economía del pueblo, se comprobará una vez más que tiene un acuerdo político con el gobierno que presiona al Legislativo para premiarlo con la ley del censo”, manifestó. El líder del MAS hizo alusión al proyecto de Ley del Censo que se debate en la Cámara de Diputados, la misma fija la consulta para el 2024 y garantiza la distribución de recursos y escaños. Desde un inicio, Morales rechazó la aprobación de esa normativa alegando que va en contra de la palabra y el decreto emitido por el presidente Luis Arce, que fija la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024.