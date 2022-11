Diputados aprueba con más de 2/3 proyecto de ley del censo 2024 y la remite al Senado





26/11/2022 - 06:56:12

Tras un tensionado debate y una maratónica jornada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este sábado con más de 2/3 de voto el proyecto de ley sobre el censo 2024 y lo remitió a la Cámara de Senadores. El censo está fijado para el 23 de marzo de 2024 y para el mismo año la redistribución de recursos de coparticipación y la entrega de datos censales para la reasignación de escaños legislativos. La iniciativa legal fue aprobada en su estación en grande con 92 de 119 votos, mientras que en su estación en detalle con 91 de los 119 votos. En ambos casos los votos en contra fueron de 23 y 25, respectivamente. Hubo más de 2/3 de respaldo de legisladores del oficialismo y de la oposición. El presidente de Diputados, Jerges Mercado, dio por aprobada la norma a las 04.05 y lo remitió a la Cámara de Senadores. "Hemos aprobado una ley que esperemos contribuya al retorno de la normalidad y cese la violencia en nuestro departamento. Esperamos que hoy empiece a levantarse las medidas de presión (en Santa Cruz)", expresó. Pasadas las 19.30 fue reinstalada la sesión plenaria de Diputados, luego de que la Comisión de Constitución aprobara la norma en sus estaciones en grande y detalle, como resultado de la concertación de la redacción de la iniciativa legal exigida por los líderes del paro en Santa Cruz para levantar la extrema medida de presión que ya cumplió 35 días. La iniciativa se denomina “Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral” y tiene un artículo único: “Artículo Único. I. En base a los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda que emite el Instituto Nacional de Estadística (INE) el Órgano Ejecutivo efectuara la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024” "II. El Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda conforme a la fecha del parágrafo precedente, para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”. Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) coincidieron en afirmar en la plenaria que no se requería una ley para el censo, porque era suficiente, en apego a las competencias exclusivas del Ejecutivo, el decreto 4824 para fijar la fecha del censo. Sobre la base de un estudio técnico, el decreto 4824 fijó para el 23 de marzo de 2024 el censo y para septiembre de ese año la redistribución de recursos de coparticipación. El Gobierno también se comprometió a entregar al poder electoral en septiembre de 2024 los datos censales para la reasignación de los escaños legislativos. Las opositoras Creemos del gobernador Fernando Camacho y Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa, retrocedieron en su decisión de exigir un censo en 2023, luego que el gobernador Fernando Camacho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y los cívicos admitieran que no era viable el censo en 2023 y optaban por respaldar la propuesta del Gobierno. El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, espera que los líderes cívicos levanten el paro en Santa Cruz, que este sábado cumple 36 días. Ahora, el proyecto de ley fue remitido al Senado, donde también deberá pasar por una comisión y luego al plenario. Por el momento no hay una convocatoria a sesión, por lo que se presume que el paro cívico continuará, ya que la aprobación del proyecto de Ley en Diputados es solo una parte de tres, ya que falta su aprobación en el Senado, y, finalmente, debe ser promulgada por el presidente del Estado.