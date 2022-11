Vocal del TSE defiende el padrón electoral y recuerda que la OEA concluyó que tiene alta confiabilidad





25/11/2022 - 12:44:46

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas defendió este viernes la alta confiabilidad del padrón electoral biométrico, como concluyó la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el año 2017, y atribuyó a algunos “actores políticos” la campaña de desinformación para generar desconfianza en el registro. “Hay mucha desinformación no solo desde ahora, sino desde hace mucho tiempo generando confusión sobre el registro electoral”, dijo Vargas al enfatizar que no “hay relación jurídica entre el Censo de Población y Vivienda y el padrón electoral biométrico”, como desde hace tiempo tratan de establecer algunos políticos. El vocal del TSE insistió en declaraciones a La Razón Radio que “no existe relación jurídica” entre el Censo y el padrón. Argumentó que “nunca un Censo de Población determinó” la consistencia o contenido de un registro electoral. Señaló que es “más una acción de desinformación de actores políticos que buscan forzar el tema de la democracia en relación a la deslegitimación del padrón electoral que tenemos”. Argumentó que el padrón boliviano es “altamente confiable” tal como lo estableció la auditoría integral que llevó adelante la OEA el año 2017. “La Organización (de los Estados Americanos) concluyó que el padrón es confiable para la realización de los diferentes procesos electorales, es decir que es un registro electoral altamente confiable”, insistió. Vargas aseguró que el saneamiento del padrón es constante y en cuanto a la actualización de la plataforma tecnológica, dijo que ese trabajo está en proceso. De manera adicional, el vocal del TSE recordó que en 2019 en la auditoria que hizo la misma OEA no halló irregularidades en el padrón electoral y que con ese registro se realizaron las elecciones generales el año 2020 y las subnacionales el año 2021 y que permitió la elección “de un abanico de autoridades” de “distintas organizaciones políticas”. En la entrevista, Vargas indicó que una vez el Órgano Electoral reciba los resultados oficiales del Censo, cumplirá con la Constitución y la Ley 026 y realizará la reasignación de los escaños parlamentarios y tras ello remitirá el proyecto de ley al Legislativo.