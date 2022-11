Director jurídico de Wilstermann llama pitillero a Camacho y frejco a Calvo





25/11/2022 - 12:30:57

Opinión.- En medio del contexto social y político que se vive en el país hace más de un mes por los conflictos por el Censo, ahora el director jurídico del club Wilstermann, Víctor Hugo Pérez, fue "explosivo" en su cuenta de Twitter, pero no contra actores del fútbol, sino del plano político. Esta vez, el abogado se lanzó en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, a quien llamó "pitillero". Además, le dijo "frejco" a Rómulo Calvo, imitando la forma de hablar del cruceño. Lo único bueno del paro es que los vecinos organizados no responden ya al frejco de Calvo en su casa mirando Netflix y el pitillero de Camacho en las nubes, el paro fue un fracaso deja la canasta familiar de bs 100 a bs 600 y la inversión se fue de sc, nos destruyo!! pic.twitter.com/uTxSUHJ2DN — El abogado del Diablo (@VictorH_PEREZ1) November 24, 2022 Este jueves tuiteó que "lo bueno del paro es que el pueblo ya no responde a ambos líderes cruceños". También señaló que una de las consecuencias de la medida fue "incrementar el costo de la canasta familiar de 100 a 600 bolivianos. Sin embargo, el jurista del Wilstermann no solo se quedó ahí. Criticó a Calvo porque, según su apreciación, mientras la gente bloquea, él tiene la lucha fácil desde su casa. Para Pérez, fue la población la que "se equivocó" de lucha ya que el Gobierno nunca mintió. Comparó los bloqueos y paros con la lucha de los países vascos y detalló que la pelea no es con pitas y rezos, en relación a las varias jornadas de concentraciones en las que oraban. Los líderes cruceños, que inicialmente pidieron la realización del Censo en 2023, luego descartaron esa pretensión, que fue el pedido fundamental del paro. Consideraron que ya no es factible "técnicamente", por lo que ahora apuntan a una norma nacional para levantar la protesta. Al respecto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que el Gobierno del presidente Luis Arce está dispuesto a "apoyar y aportar" para una ley en el Parlamento que no vulnere las competencias de ese poder, en favor del "retorno de la normalidad" a Santa Cruz.