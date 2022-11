Investigación: WhatsApp sufre el robo de casi 500 millones números de teléfono de sus usuarios





25/11/2022 - 10:05:18

Xataka.- Alguien ha puesto a la venta una supuesta base de datos con más de 487 millones de números de teléfono y datos de registro sustraídos de WhatsApp. Los números pertenecen a usuarios reales y, según el propio hacker, a aquellos que están activos actualmente. No sería la primera gran filtración en una app de Meta, y es que aún tenemos recientes las 533 millones de cuentas que se filtraron de Facebook. El pasado 16 de noviembre alguien publicó una base de datos en la que se encontraban 487 millones de números de teléfono pertenecientes a cuentas activas de WhatsApp. Desde Cybernews aseguran haber comprobado los números incluidos en esta muestra, confirmando que pertenecen a usuarios reales. Los números pertenecen a usuarios de diversos territorios, incluidos Europa, África, Estados Unidos, etc. No hay confirmación oficial sobre cómo se han obtenido estos datos, aunque las fuentes apuntan a al raspado de datos o web scraping. Esta es la técnica en la que, mediante la utilización de software, se puede extraer información de los sitios web. El supuesto robo, que WhatsApp no ha confirmado, se sumaría así a la gran filtración masiva de Facebook, que puso en riesgo a más de 500 millones de cuentas filtradas. Si hablamos de esta filtración de WhatsApp, Cybernews apunta a que el principal foco se ha puesto en los Estados Unidos. Este tipo de robos suelen realizarse con motivos de suplantación de identidad y fraude, ya que abren las puertas al robo de cuentas. Desde Xataka hemos contactado con WhatsApp de forma oficial, y nos indican que la afirmación no tiene fundamento. Apuntan que no se ha tenido acceso a la supuesta lista (aunque desde Cybernews aseguran que sí), que no hay confirmación sobre cómo se ha accedido a la supuesta lista y que WhatsApp cuenta con más de dos mil millones de usuarios únicos, por lo que es muy probable que cualquier lista de números de teléfono tenga usuarios de WhatsApp.