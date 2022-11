Senadores del MAS instan a dirigencia cruceña a suspender el paro y a la vez los acusa de contratar hordas criminales





25/11/2022 - 08:14:32

El subjefe de la Bancada del MAS en el Senado, William Torrez, instó al gobernador Luis Fernando Camacho, al cívico Rómulo Calvo y al rector Vicente Cuéllar suspender el paro en Santa Cruz, que ya lleva 35 días, pero al mismo tiempo acusa a la dirigencia cívica de contratar hordas criminales. El asambleísta, que estuvo acompañado de la primera vicepresidenta del Senado, Gladys Alarcón y la senadora por Potosí, Elena Aguilar, lamentó las consecuencias de la medida de presión en el departamento cruceño no solo con pérdidas económicas que a día de hoy alcanzan, dijo, a más de $us 1.200 millones, sino con hechos de violencia e incluso fallecidos. “Queremos llamar al Comité Cívico, a Luis Fernando Camacho y al Comité Interinstitucional, a suspender en forma inmediata el paro decretado por ellos, toda vez que ha cobrado ya la vida de cuatro personas, así como un sinnúmero de heridos provocados por ‘hordas criminales y delictivas’ contratadas por ellos, los únicos responsables son ellos”, según cita un reporte de la Cámara de Senadores. Sobre el tratamiento de leyes del Censo en instancias de la Cámara Baja, Torrez reafirmó que el Senado, como instancia revisora, aguarda los informes de Diputados, para efectuar su análisis en sus Comisiones respectivas. “El Senado por responsabilidad y coherencia en sus actos no puede anticiparse, en todo caso esperamos que primero la Comisión de Constitución de Diputados remita su informe y si éste es aprobado y remitido al pleno de Diputados, donde se tenga que tratar y en función de aquello, nos pronunciaremos oportunamente; una vez conozcamos, asumiremos postura sobre ello”, finalizó el Subjefe de la Bancada del MAS en el Senado.