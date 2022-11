Acusado de descuartizar a turista mexicana en Perú subía a TikTok videos de órganos humanos





25/11/2022 - 07:38:18

RT.- El presunto asesino de la turista mexicana Blanca Arellano Gutiérrez, cuyo cadáver descuartizado fue encontrado el pasado 9 de noviembre en una playa de Huacho, en la provincia peruana de Huara, subía videos de órganos humanos a su cuenta de TikTok, que ya no está activa. Algunas de las imágenes publicadas por el estudiante de medicina Juan Pablo Villafuerte, que mantenía una relación sentimental en la distancia con Blanca, eran tan fuertes que llevaban la etiqueta de 'contenido sensible'. Entre dichos materiales se podía apreciar desde un estómago, aparentemente de un ser humano, a un páncreas, pasando por vías biliares, el corte de un cráneo o un cerebro, detallan medios peruanos y mexicanos. Más allá de la participación del acusado en la desaparición y asesinato de la mujer, que había viajado a Perú para verse con él, la Policía investiga estas imágenes para saber si el sospechoso está vinculado con los delitos de tráfico de órganos. La necropsia realizada al torso sin órganos, que hace unos días fue identificado como perteneciente a Arellano, que se dio por desaparecida el pasado 7 de noviembre, indica que la mutilación del cuerpo fue realizada por una persona que tenían conocimientos de disección. El rostro fue retirado con la intención de que el cadáver no fuera reconocido, así como la piel de los dedos con los que se podría tener acceso a las huellas digitales de la víctima. Tras la aparición de estas pruebas, la Justicia peruana dictó nueve meses de prisión preventiva contra Juan Pablo Villafuerte Pinto, quien ahora se encuentra recluido en Huacho y que ha negado el crimen en todo momento. Pareja sentimental Este misterioso caso de desaparición se hizo público a través de las redes sociales por parte de Karla Arellano, sobrina de Blanca, quien detalló que su tía había viajado al país sudamericano para "conocer a su novio Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto", con quien "tenía una relación [en línea] ya de tiempo". La sobrina de Arellano señaló que dejó de tener comunicación con su tía el pasado 7 de noviembre y que cuando preguntó por ella al hombre le respondió que no sabía nada de su pareja "desde hace varios días" y que la mujer había decidido irse "por mutuo acuerdo". De momento, las autoridades peruanas están en contacto directo con la familia de Arellano para analizar toda la información necesaria para seguir adelante con las averiguaciones.