Dirigencia cruceña se atribuye logros y el MAS es triunfalista





25/11/2022 - 06:07:25

El Deber.- En el Gobierno y en el MAS se sienten ganadores. en la pulseada con Santa Cruz por la definición del Censo de Población y Vivienda. Mientras el debate sobre la aprobación del proyecto de ley censal cumplió su cuarto día en la Cámara de Diputados sin grandes avances, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se mostró triunfalista. Declaró ayer que los dirigentes cívicos y el gobernador Luis Fernando Camacho buscan una salida digna al paro cívico, que hoy cumple 35 días, sin que tenga un sabor a “derrota” porque admitieron que no había posibilidad de que la gran encuesta se aplique en 2024 y no en 2023, como exigían. Para la dirigencia cruceña, con la lucha del pueblo en las calles se ha logrado una victoria porque hizo retroceder al Gobierno en su intención de imponer un censo a mediados de 2024 y con los resultados que se conocerían en 2025, después de las elecciones. “Se ha logrado avances en la redistribución de los recursos económicos, la reorganización de las circunscripciones lo que representa una equidad en el voto campo-ciudad”, dijo Camacho este miércoles, después de instruir a la bancada parlamentaria de Creemos que apruebe el proyecto de ley del censo para que se realice el 23 de marzo de 2023, como establece el decreto emitido por el presidente Luis Arce. Desde el Gobierno, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, aseguró que ni Camacho ni el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, cuentan con el valor civil ni moral para informar a los ciudadanos cruceños que resultaron engañados y utilizados durante 35 días de paro en el que exigían la realización del censo en octubre de 2023. Desde el Comité pro Santa Cruz, su presidente, Rómulo Calvo, afirmó ayer que gracias al valeroso pueblo cruceño que se mantiene en las calles se ha alcanzado buenos logros para el departamento y el país. “Esto ha hecho que tengamos la oportunidad de que se trate el proyecto en la Asamblea”. Sin embargo, el presidente del Senado expresó ayer que el conflicto por el censo pudo resolverse en las “innumerables mesas de diálogo” para definir la fecha y el procedimiento censal, pero el gobernador y el líder cívico cruceño optaron por el paro porque “estaban jugado de quién iba a torcer el brazo a quién”. Ahora, continuó Rodríguez, “la propuesta (de censo para 2023) se desvaneció y murió porque no supieron resolverlo, ahora echan el muertito a la Asamblea Legislativa, como si nosotros fuéramos intensivistas para aprobar la ley del censo en 24 horas”. En criterio del ex presidente de la Cámara de Diputado Guido Añez, en política no existen ganadores ni perdedores absolutos. Las victorias y las derrotas son relativas porque las partes en conflicto deben ceder. Sin embargo, dijo que las luchas por el poder son de largo aliento y Santa Cruz debe prepararse, como ocurrió en décadas y años anteriores con la lucha por las regalías, por la construcción del ferrocarril y, más recientemente, por la autonomía. Una versión más serena llegó por parte del empresario Marcelo Claure. Escribió en Twitter: “Porque los bolivianos no nos unimos y nos dejamos de tonterías y todos unidos vamos hacia adelante”.