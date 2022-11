Comisión de Diputados declara un nuevo cuarto intermedio sin acuerdo sobre la ley del censo





25/11/2022 - 05:51:40

La Comisión de Constitución de Diputados volvió a declarar un cuarto intermedio sin fecha ni hora en la sesión para la redacción y aprobación de un proyecto de ley sobre el censo. El MAS y las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) no lograron una redacción concertada de la iniciativa legal. Mientras tanto, la sesión plenaria de la Cámara de Diputados también se mantiene también en un cuarto intermedio, porque la Comisión de Constitución, justamente, no aprobó ni envió la propuesta normativa en debate. El presidente de Diputados, Jerges Mercado, convocó el miércoles a sesión plenaria para las 18.00 del jueves, pero una vez instalada fue declarada en cuarto intermedio. La norma debe recoger lo establecido en el decreto 4824, que fija el censo para el 23 de marzo de 2024 y para septiembre del mismo año la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria. También hay el compromiso del Gobierno de entregar ese mismo mes los datos para la reasignación de escaños legislativos. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, informó que se declaró en el pleno un nuevo cuarto intermedio, pero sin una hora fijada y denunció que el MAS en la Comisión de Constitución se niega a que los resultados del Censo se apliquen para las próximas elecciones en 2025. “Denunciamos que una vez más se ha declarado cuarto intermedio en la sesión de la Cámara de Diputados donde debía aprobarse el proyecto de ley del Censo. Esta es la muestra clarísima de que al MAS no le da la gana de dar una solución al conflicto en Santa Cruz”, lamentó. El jefe de la bancada nacional de Creemos, Fabián Ayala, también coincidió con Nayar y cuestionó que el oficialismo empantana el consenso y diálogo que se venía trabajando para en la Comisión de Constitución. El desacuerdo en el tratamiento provocó que la sesión se atrase, se debe a la redistribución de escaños. Se espera que la comisión de Constitución concluya con dar forma a la redacción del proyecto, el cual consta de un solo artículo y dos parágrafos. En el segundo parágrafo le falta claridad en el término de cuándo se aplicaría la redistribución de escaños y el sistema electoral. La Comisión de Constitución empezó este trabajo el lunes.