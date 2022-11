Romero no se retracta de acusaciones contra hermano de Cuéllar y pide investigar un clan familiar





24/11/2022 - 21:59:48

Opinión.- El exministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que se debe investigar un posible clan familiar dedicado al narcotráfico tras a la denuncia que hizo en contra del hermano del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar. “Como puede tener alguien cocaína, marihuana y anfetamina para declararse a través del hermano que es consumidor, hay que investigar si estamos en frente de un clan familiar”, dijo. Además, indico que no se retractará a ninguna declaración en contra del hermano de Cuéllar y que realizará denuncias en contra de masistas y no masistas, negó que ser parte del ala dura del MAS. “Dice el señor Cuéllar ‘el ala dura del MAS está hablando’, yo no estoy hablando como MAS, yo me llamo Carlos Romero Bonifaz mi posicionamiento es personal, no es del MAS y no es a nombre del MAS, no es un tema político (…) en mis denuncias me tengo que llevar a masistas no masistas, me los llevo por delante, no es político para mí”, manifestó. El diputado del MAS Rolando Cuéllar exigió a Romero a retractarse en 24 horas, sobre sus declaraciones, de lo contrario presentará una denuncia penal en la jurisdicción de Santa Cruz. “Tiene 24 horas Carlos Romero para retractarse, inmediatamente”, advirtió, que de no hacerlo mañana su abogado presentará una demanda penal por calumnia, injuria y denuncias temerarias”, señaló Cuéllar.