Una impactante foto satelital de la NASA muestra a Ucrania a oscuras por los ataques rusos





24/11/2022 - 17:46:28

Infobae.- “Europa desde el espacio ayer, 23 de noviembre. Observen el territorio de Ucrania: todo el país experimentó un apagón. Y Rusia sigue diciendo que nunca ataca a los civiles”, dijo en Twitter Anton Gerashchenko, asesor del Ministro del Interior de Ucrania y fundador del Instituto del Futuro. El Ejército ruso lanzó un ataque masivo con misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas que dejó al menos cuatro muertos y una treintena de heridos y se produjo poco después de que Parlamento Europeo declarara a Rusia Estado patrocinador del terrorismo. Los cortes de suministro se produjeron en todas las regiones del país, informó Ukrenergo, la compañía nacional de electricidad, que explicó en un comunicado que se trata de una “medida necesaria para proteger las redes eléctricas de accidentes tenológicos adicionales”. “Rusia le demostró al mundo entero que esto es cierto al usar 67 misiles contra nuestra infraestructura, nuestra red energética y nuestra gente. El resultado es trágico: una gran cantidad de heridos, hay muertos”, afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en un vídeo publicado en Telegram. En su mensaje, el presidente expresó sus condolencias a quienes perdieron familiares y amigos en el ataque, así como su convencimiento de que Ucrania prevalecerá. “Vamos a restaurar todo esto y vamos a superarlo todo, porque somos un pueblo indomable ¡Gracias a todos! ¡Cuídense!”, concluyó el mandatario. Tres personas murieron, entre ellas una joven de 17 años, y otras 11 resultaron heridas en Kiev, informó el alcalde de la capital ucraniana Kiev, Vitaly Klitschkó. Otra víctima mortal y una veintena de heridos se registraron en la región de Kiev, según la Administración Militar regional. Según las Fuerzas Aéreas de Ucrania (FAU), Rusia lanzó ayer cerca de 70 misiles de crucero KH-101/KH-555 y Kalibr, de los cuales 51 fueron derribados por las defensas antiaéreas del país. “Los lanzamientos fueron efectuados por diez aviones portamisiles Tu-95ms desde la zona de Volgodonsk, región (rusa) de Rostov, así como por dos lanchas lanzamisiles desde el mar Negro”, señaló la FAU en un comunicado publicado en Telegram. Klitschkó declaró que el ataque afectó a varios distritos de la ciudad y dañó infraestructuras, por lo que se produjeron cortes de electricidad y del suministro de agua potable. “Los ataques contra la infraestructura energética no ayudarán a Rusia a fortalecer sus posiciones en esta guerra”, afirmó la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Malyar, en declaraciones a la televisión. Subrayó que en Moscú se equivocan si creen que si destruyen la infraestructura energética obligarán a los ucranianos a concentrar sus esfuerzos en la defensa en la retaguardia y distraer fuerzas de los frentes del sur y este del país. Según las autoridades ucranianas, el 50 por ciento de la infraestructura energética del país ha sido dañada por los ataques aéreos rusos, lo que las obliga adoptar medidas de emergencia para hacer frente a la llegada del invierno, que según el alcalde de Kiev puede ser peor desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, “quiere intimidar a la gente, obligarla a pasar frío, sin luz, para que presionen a Zelenski para que se rinda. Pero esto no ocurrirá”, ha declarado Klitschkó. “Este invierno supone una amenaza mortal para millones de personas en Ucrania”, ha advertido el director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Hans Kluge. Según el alto funcionario de la OMS, el sistema sanitario de Ucrania está ante los “días más oscuros de la guerra hasta ahora”. Una de las medidas del presidente de Ucrania para afrontar este invierno ha sido la creación de una red de 4.000 puestos de asistencia a los ciudadanos, que denominó “puntos de invencibilidad”. “Si vuelven a producirse ataques rusos masivos y el suministro de electricidad no se puede restablecer en unas horas, se activará el trabajo de los ‘puntos de invencibilidad’: todos los servicios básicos estarán allí”, explicó anoche Zelensky en su habitual discurso nocturno. Estos puntos, absolutamente gratis y abiertos las 24 horas del día, según el mandatario, facilitarán a los ciudadanos afectados el acceso a “electricidad, comunicaciones móviles e internet, calefacción, agua y un botiquín de primeros auxilios”.