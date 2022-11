Csutcb presenta denuncia penal contra Calvo, Camacho y Cuéllar por la quema de su sede en Santa Cruz







Página Siete.- La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) presentó una denuncia penal en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, por la quema de las instalaciones de la Federación Departamental en la región cruceña.

“La denuncia es contra aquellos que han hecho la maldad, primero el Gobernador, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y el rector de la universidad, que ellos respondan a la justicia ordinaria”, afirmó este jueves el máximo ejecutivo de la Csutcb, Eber Rojas, citado por ANF.

El 11 de noviembre pasado, un grupo de personas ingresó a la Federación Sindical Única de Trabajadores Apiaguaiki Tumpa Departamento de Santa Cruz, sede que fue incendiada.

El dirigente argumentó que la demanda presentada es para que la justicia actúe y realice su trabajo contra “estos malos ciudadanos”. El delito que se les atribuye a los líderes políticos de Santa Cruz es por la quema del inmueble.

“Por eso nosotros le decimos a Camacho, Calvo y al rector, que no se escapen después de la aprobación de la ley, que no se escapen de nuestro país, tienen que responder a la justicia boliviana. Acérquense a la justicia boliviana, no se escapen”, indicó Rojas en conferencia de prensa.

El dirigente sostuvo que el paro indefinido que hoy cumple 34 días perjudica al desarrollo económico del país.

El cabildo de Santa Cruz determinó exigir al Gobierno una ley que garantice que los resultados oficiales de la encuesta nacional se aplicarán en 2024 en la redistribución de recursos económicos, y también para que en las elecciones de 2025 se asegure la nueva distribución de escaños parlamentarios.