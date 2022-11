Comisión de Constitución reinstala sesión para ver ley del Censo y remitirla al pleno de Diputados





24/11/2022 - 13:34:54

La Comisión de Constitución reinstaló, pasada las 13.15 de este jueves, su sesión con el objetivo de analizar los tres proyectos de ley del Censo y viabilizar la redacción de una nueva norma en apego a la Constitución y que recoja las demandas de los movilizados de Santa Cruz. El presidente de la Comisión, el diputado Juan José Jáuregui, dirigió la sesión que volvió a reunir a los legisladores luego del acto bochornoso registrado el miércoles. Por ello, previo al encuentro, Jáuregui convocó a los jefes de bancada de las tres fuerzas para viabilizar el trabajo de la Comisión. A los legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana les solicitó brindar las garantías para el desarrollo de la sesión, que fue aceptado. Con el compromiso asumido, el presidente de la Comisión convocó a la sesión para iniciar por fin el tratamiento de los tres proyectos de ley presentados por las tres bancadas. Jáuregui anticipó que la Comisión trabajará hasta lograr un proyecto de ley alternativo que se ajuste a la Constitución Política del Estado y no vulnere preceptos como el artículo 298 de la Constitución que establece como una competencia privativa del nivel central del Estado la realización del Censo de Población y Vivienda. Pero también que no se repita lo que ya está determinado en el Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización de la encuesta nacional y la distribución de los ingresos por coparticipación para septiembre de 2024. Hecha pública la aceptación de la dirigencia del Comité Interinstitucional de realizar el Censo en 2024, se espera que los legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana no pongan más trabas al tratamiento de la norma. Jáuregui espera que en el transcurso de las siguientes horas se apruebe el proyecto de ley que será remitido al pleno de la Cámara de Diputados, que sesionará a partir de las 18.00. Advirtió, no obstante, que es posible que la Comisión extienda su labor más a allá de las 18.00 por lo cual espera que el pleno de Diputados, si instala la sesión, declare un cuarto intermedio para retomar el trabajo en cualquier momento. “Hoy hasta la media noche vamos a concluir con el trabajo legislativo”, garantizó el legislador del MAS-IPSP. En tanto, en Santa Cruz se mantiene el paro indefinido hasta que se sancione la ley en la Asamblea Legislativa. El presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuellar, dijo que una vez sea aprobada la norma en Diputados, se realizará una reunión para definir si continuará o no la medida de presión que en estos 34 días dejó cuatro fallecidos, decenas de violaciones de derechos humanos y más de $us 1.000 millones en pérdidas económicas.