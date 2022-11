Infobae: Irán traficó oro desde Venezuela con el avión incautado en Ezeiza para financiar operaciones de Hezbollah en Medio Oriente





24/11/2022 - 13:12:28

Edward Lloyd tenía un bar cerca del río Támesis, cuando Inglaterra era un imperio y aún no había terminado el siglo XVII. Al bar de Lloyd concurrían mercaderes británicos para preguntar a su propietario sobre las embarcaciones que cruzaban los Siete Mares. Lloyd describía con información confiable la aptitud de los barcos que se usarían para transportar las mercaderías, y antes de su muerte en 1713, el bar londinense había ganado renombre como una oficina que aseguraba determinados riesgos del comercio internacional. Trescientos nueve años después del funeral de Lloyd, cuando su bar ya era la prestigiosa compañía internacional Lloyd´s, el gerente senior de la Asesoría en Delitos Financieros, Chris Po-Ba, escribió un informe sobre Irán, Venezuela, Hezbollah y el terrorismo en medio oriente que encendieron todas las alarmas. Ese reporte, al que Infobae accedió en exclusiva, reveló lo siguiente: “LLOYD’S Comercio y transferencia ilícitos de oro y petróleo iraní- Fuerza Quds del IRGC y Hezbollah Fecha 28 octubre 2022 El propósito de esta alerta electrónica es informar al mercado del envío ilícito de oro por parte de las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) y Hezbollah desde Venezuela a Irán para recaudar fondos para actividades terroristas, facilitado por la venta de petróleo iraní, en contravención de sanciones. Antecedentes Se ha informado que los vuelos directos desde Caracas (Venezuela) a Teherán (Irán) a través de Mahan Air, una aerolínea iraní de propiedad privada designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), está siendo utilizada como un canal ilícito para enviar oro que luego se cambia por petróleo iraní, en violación de las sanciones aplicables. Luego, el oro se vende en Turquía y otros países de Medio Oriente, para generar fondos para actividades terroristas. La adquisición y envío lícitos del oro de Venezuela en nombre de la Fuerza Quds de IRGC involucra a los siguientes actores, designados por la OFAC: ● Ali Kassir-representante de Hezbollah en Irán y designado por la OFAC de EE.UU bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo) ● Muhammad Jaafar Kassir alto funcionario de Hezbollah y designado por la OFAC de EE. UU bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo) ● Mahan Air, una aerolínea iraní designada por la OFAC de EE. UU. bajo el siguiente programa: SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo), IFSR (-ilegible- Reglamento de Sanciones Financieras) y NPWMD (Reglamento de Sanciones para Proliferadores de Armas de Destrucción Masiva)

Implicancias para el mercado Los agentes administradores podrían querer considerar la tipología de riesgo descrita anteriormente como parte de sus medidas reforzadas de diligencia debida, cuando se suscriban acuerdos en ciertas regiones. Además, todos los participantes del mercado deben ser conscientes de la potencial exposición a los riesgos que tienen las contrapartes de las entidades mencionadas arriba cuando proporcionen cobertura de (re)aseguro para petróleo y productos derivados, oro, metales y materiales de construcción en ciertos países (Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Líbano). Se requerirían medidas reforzadas de diligencia debida si alguna de las entidades mencionadas arriba están involucradas, ya que la cobertura brindada podría exponer indirectamente a los agentes de gestión a riesgos de financiación de terrorismo, lavado de dinero y evasión fiscal. Más información Chris Po-Ba Gerente senior Asesoría en Delitos Financieros”. El informe del gerente Po-Ba desnuda la creciente influencia de Irán en América Latina. El régimen fundamentalista de los Ayatollah actúa en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y sus operaciones ilegales ya no se vinculan únicamente al lavado de dinero y al contrabando para financiar a Hezbollah en medio oriente. La empresa Lloyd´s ahora probó que Teherán también tenía un mecanismo ilegal de triangulación de oro y petróleo desde Caracas con destino final Turquía para sostener los movimientos criminales del brazo armado de Irán en la región. Y ese mecanismo ilegal de contrabando de oro utilizaba -entre otros transportes- el avión venezolano-iraní que está secuestrado en Ezeiza, acorde a los registros de los viajes que están en poder de la justicia federal de Lomas de Zamora. El decomiso del avión en Argentina - reclamado por la corte de Columbia de los Estados Unidos- es clave para evitar que la operación revelada por Lloyd´s no sea recuperada por los regímenes de Venezuela e Irán, que de esa manera financian las actividades terroristas de Hezbollah. Es decir: hay otros aviones que se utilizan para llevar el oro desde Caracas a Teherán, pero con el secuestro y futuro decomiso del Boeing que ya está incautado en Ezeiza, se habrá avanzado un paso importante para erosionar los recursos económicos de Hezbollah. La justicia federal argentina probó que el Boeing 747-300, matrícula YV-3531, pertenecía a Mahan Air y que después de su presunta transferencia a la empresa venezolana EMTRASUR, se completaron una sucesión de viajes entre Caracas y Teherán. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una resolución que firmó el 11 de agosto de 2022, confirmó: 1. “Desde 2007 o alrededor de ese año, el Boeing era propiedad de Mahan Air y/o era operado por esta. El Boeing fue trasladado sin autorización del gobierno de EE. UU. En octubre de 2021 o alrededor de esa fecha, Mahan Air transfirió la custodia y/o el control del Boeing a EMTRASUR, que es una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (CONVIASA), de propiedad estatal. 2. Los registros de vuelo del Boeing reflejan que, tras su adquisición por parte de Mahan Air y mientras las sanciones a Irán estaban en vigor, el Boeing fue reexportado a Irán y a Rusia sin autorización en múltiples ocasiones como parte de sus rutas internacionales, incluso los siguientes vuelos: a. El 19 de febrero de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; b. El 13 de marzo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; c. El 17 de abril de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; d. El 21 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; e. El 24 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Teherán, Irán, a Moscú, Rusia; y f. El 25 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Moscú, Rusia, a Teherán, Irán”. Estos viajes entre mediados de febrero y fines de mayo de 2022, que unieron Caracas con Teherán, son una parte de la evidencia criminal que tuvo en cuenta Lloyd´s para emitir el informe firmado por el gerente senior Po-Ba, aseguraron a Infobae voceros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del gobierno del Reino Unido. El gobierno de Venezuela está haciendo un fuerte lobby político en Buenos Aires para evitar que el avión sea decomisado por la justicia de los Estados Unidos. La razón es fácil de explicar: sin el Boeing 747-300, matrícula YV-3531, la logística para trasladar el oro destinado a Hezbollah se resintió considerablemente. El pedido de decomiso de la Corte de Columbia llegó hace casi dos semanas y fue recibido por el Ministerio de Justicia. Las fuentes judiciales no entienden porqué el ministro Martín Soria aún no reenvió el exhorto para proceder al decomiso que es resistido por el tándem Caracas-Teherán. En su informe para el mercado y los agentes administradores de seguros, el Gerente senior Po-Ba describe las identidades y los cargos de los terroristas vinculados a la operación ilegal de oro que comienza en Caracas, pasa por Teherán, y concluye en Turquía. En nombre de Lloyd´s, Po-Ba reportó lo siguiente: “La adquisición y envío lícitos del oro de Venezuela en nombre de la Fuerza Quds de IRGC involucra a los siguientes actores, designados por la OFAC: ● Ali Kassir-representante de Hezbollah en Irán y designado por la OFAC de EE.UU bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo) ● Muhammad Jaafar Kassir alto funcionario de Hezbollah y designado por la OFAC de EE. UU bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo)”. La información clasificada que maneja Estados unidos y la Unión Europea describe así el prontuario de Ali Kassir: “Ali Kassir (aka Ali Ghassir aka Alí Nasreeddine Kassir aka Ali Qasir), ciudadano de nacionalidad libanesa que seria facilitador de actividades financieras y lavado de activos a través de actividades comerciales principalmente a través del comercio de productos entre Estados Unidos, China y Paraguay. Dentro de estas operaciones se habrían podido detectar transferencias de fondos destinados al Hezbollah libanés por mas de 70 millones de dólares en 2008. Se presume que los fondos también tendrían como destino las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Kassir se encontraría relacionado con la compañía Talaqi Group, la cual posee sedes en Siria y es representante de la empresa Hokoul SAL Offshore, con sede en Líbano. Dichas compañías habrían sido conformadas por un ciudadano libanés llamado Muhammad Qasim al Bazzal, quien habría realizado transacciones para la Guardia Revolucionaria Islámica y las Fuerzas Quds. En el marco de las negociaciones de estas dos compañías, Ali Kassir habría comercializado productos de acero por millones de dólares y habría realizado operaciones de petróleo las cuales fueron entregadas en Siria bajo la vigilancia de las Fuerzas Quds”. Estados Unidos y la Unión Europea tiene la siguiente información criminal sobre Muhammad Jaafar Kassir: Muhammad Jaafar Kassir (aka Muhammad Yafar Qasir aka Muhammad Ja’far Qasir aka Fadi aka Eynaki aka Hossein Gholi) facilitador financiero de nacionalidad libanesa, nacido el 12 de febrero de 1967, en Dayr Qanun Al-Nahr, y actual residente de Damasco, Siria, seria considerado un factor clave en el financiamiento de Hezbollah, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y las Fuerzas Quds gracias a la realización de operaciones comerciales de venta de petróleo crudo a través de varias empresas que operarían en Siria, y gracias a la presunta cooperación de un ciudadano llamado Mohammad Amer Alchwiki (Alchwiki), quien seria propietario de una empresa con sede en Rusia, llamada Global Visión Group. La empresa de Alchwiki seria un engranaje fundamental para la entrega de petróleo de Irán a Siria y la transferencia de fondos a la Guardia Revolucionaria de Iran y las Fuerzas Quds. Kassir y Alchwiki coordinarían dichas transferencias, y según fuentes abiertas Kassir también poseería influencia sobre las gestiones de transferencias de armas y tecnología de Siria al Líbano, gracias su rol como líder de la Unidad de 108 de Hezbollah. A su vez, Kassir realizaría diferentes operaciones con la Unidad 190 de las Fuerzas Quds, principalmente dirigidas al trafico de armas a Gaza, Yemen y Siria. La designación como terrorista de Kassir por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se basa principalmente en la recepción de mas de 60 millones de dólares para financiar las actividades de Hezbollah, cifra que habría confirmado el propio Kassir a un alto funcionario del Banco Central de Irán a través de uno de los seudónimos utilizados por Kassir, “Fadi” o “Sr. Fadi” junto a la firma de su socio Alchwiki. Muhammad Jaafar Kassir poseería vínculos familiares con Ali Kassir, siendo este ultimo su sobrino. Y en parte un nexo más en las operatorias sobre financiamiento del grupo terrorista Hezbollah a través del lavado de dinero en la zona de Triple Frontera”. La información que tiene el juzgado federal de Lomas de Zamora, los datos contenidos en el reporte de Lloyd´s y la investigaciones realizadas por Interpol sobre las operaciones de Hezbollah coinciden en señalar la actuación coordinada de Irán, Venezuela y el grupo terrorista que participó en los ataques a la embajada de Israel y la AMIA. A su vez, para cerrar el círculo sobre los terroristas internacionales, un dossier enviado por el FBI al juez Villena describe el uso que hace Mahan Air para transportar armamento en beneficio de Hezbollah, y menciona a Muhammad Jaafar Kassir -con su alias Muhammad Qasir-, que es el mismo operador fundamentalista denunciado por el Gerente senior de Lloyd´s en su reporte enviado al mercado de seguros. En este contexto, el FBI señaló en su informe dirigido al juez Villena: La OFAC - una oficina de la Secretaría del Tesoro que impone castigos económicos y financieros al terrorismo internacional- está designando a Muhammad Qasir (Qasir) para actuar para Hezbollah o en su nombre. Qasir actuó como un conducto crítico para los desembolsos financieros del IRGC-QF de Hezbollah para transferir fondos”. La operación de venta ilegal de oro revelada por la compañía Lloyd´s se basaba en las relaciones de poder que vinculan a Venezuela con Irán, la utilización del avión de carga de Mahan Air que administraba EMTRASUR y ahora está secuestrado en Ezeiza por la justicia federal, y el papel de fixer que protagonizaba Seyed Badroddin Naiemael Moosavi. Ali Kassir y su tío Muhammad Jaafar Kassir representan a Hezbollah en la venta ilegal de oro y se encuentran en medio oriente, mientras que Seyed Badroddin Naiemael Moosavi opera como nexo entre Venezuela y la organización terrorista que participó en los ataques a la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y la AMIA (1994). Moosavi es clave en la operación ilegal. Es un empresario iraní que aparece como titular de una empresa en Dubai - ACS, trading Co- que se dedica a la venta de petróleo, derivados del petróleo, alimentos y materiales de construcción. Una fachada para facilitar el tráfico ilegal de oro desde Caracas a su reducción en Turquía para financiar los atentados de Hezbollah alrededor del planeta. Este empresario iraní controlaba la carga del oro que obtenía a precio rebajado y negociada las partidas de petróleo que debían compensar los lingotes que llegaban de forma clandestina Teherán. Una vez que el oro estaba en la capital de Irán se hacia otro viaje a Turquía para venderlo en el mercado negro. El resultado de esa operación ilegal -millones de dólares- se utilizaba para financiar los actos terroristas de Hezbollah en medio oriente. El dossier firmado por Chris Po-Ba -gerente senior de Lloyd´s- y el avión incautado por la justicia argentina permitió revelar y bloquear un movimiento ilegal de oro y petróleo entre Venezuela e Irán que facilitaba las acciones criminales de Hezbollah. Este capítulo de terrorismo internacional podría cerrarse -definitivamente- si el Ministerio de Justicia remite al juez Villena el pedido de decomiso solicitado por una corte de Columbia. Villena está de acuerdo en decomisar, y ya descartó todos los pedidos del gobierno de Maduro exigiendo la devolución del Boeing 747-300, que se usaba para contrabandear oro desde Caracas a Teherán en beneficio de Hezbollah.