Desaparecen más de 500 kilos de marihuana en oficina policial y culpan a las ratas





24/11/2022 - 11:33:07

La Policía de la ciudad de Mathura, en el estado indio de Uttar Pradesh, ha declarado este jueves que la desaparición de 581 kilos de marihuana en dos estaciones policiales se debe a que la droga podría haber sido "comida por las ratas", recogen medios locales. La declaración fue realizada después de que una corte pidiera la sustancia como evidencia en un caso en revisión bajo la aplicación de la Ley sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1985. Sin embargo, la versión de los policías no ha convencido a la Justicia. Después de la declaración de los agentes, el tribunal ordenó presentar pruebas este 26 de noviembre de que la marihuana decomisada fue efectivamente consumida por los roedores. "Al ser de tamaño pequeño, las ratas no temen a la Policía. Los jefes de policía no pueden ser expertos en resolver cada problema", alegaron los oficiales en respuesta a la orden judicial. Según los reportes, en la estación Highway 195 kilos de cannabis habrían sido consumido por los roedores, mientras que en la estación Shergarh desaparecieron 386 kilos, los cuales habían sido hallados en una camioneta de contrabando al mando de tres hombres que fueron arrestados en mayo de 2020. "No hay un lugar seguro en la estación de policía para guardar el 'maal' [la droga] y protegerlo de las ratas", aseveró el jefe de la estación de Shergarh.