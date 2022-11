Día 34 de paro: Vecinos inician vigilias en instituciones públicas y endurecen los bloqueos ante decepción por aceptar el censo 2024





24/11/2022 - 10:53:23

El Deber.- Este jueves, cuando Santa Cruz cumple 34 días de paro indefinido exigiendo, ya no censo en 2023, sino una ley que garantice su ejecución en marzo de 2024, la ciudad amanece con un tránsito reducido y gente instalada en sus puntos de bloqueo desde temprano, pese a que existe tolerancia para el abastecimiento y la circulación de vehículos hasta el mediodía era casi normal en los últimos días. En un recorrido del equipo de periodistas de EL DEBER, en el que se conversó con los vecinos que mantienen los puntos de bloqueo, se pudo notar que la mayoría coincide con un sentimiento de decepción tras las declaraciones del Comité Interinstitucional la noche del miércoles, cuando se admitió que el censo ya no era técnicamente sostenible en 2023, por lo que muchos optaron por radicalizar la protesta para salir lo antes posible del conflicto. En la avenida Cristo Redentor, entre cuarto y quinto anillo, un grupo de personas denominados los ‘autoconvocados’ iniciaron una vigilia fuera de la telefónica estatal Entel. De manera pacífica y solo con una tricolor de tamaño gigante, se cortó el paso en la puerta de esta institución pública para evitar que opere con normalidad. Además, anunciaron que no se descarta replicar esta acción en otras instituciones del Estado. “Es una vigilia en protesta de todos los abusos que hemos tenido por parte del Gobierno, los abusos de la Policía, y la falta de atención que hemos tenido como región”, explicó Sergio Flores, uno de los vecinos autoconvocados. En los puntos de bloqueo de las avenidas Cañoto y Landívar, los vecinos decidieron radicalizar la protesta colocando alambres de púas para impedir por completo el paso de los autos, motos y bicicletas. Sin embargo, en otros puntos de la ciudad, especialmente aquellos cerca de un centro de abastecimiento, hay un flujo considerable de vehículos particulares y del transporte público, como es el caso de la zona de La Ramada, donde incluso se generaron embotellamientos por la tolerancia que existe desde las 6:00 hasta las 11:00 para abastecerse. Tensión creciente Los últimos días en la capital cruceña estuvieron marcados por enfrentamientos entre vecinos que acatan el paro y otros que rechazan la medida, además de hostilidad y múltiples agresiones en los puntos de bloqueo al personal de salud y los trabajadores de la prensa. Ante esta situación, el Comité pro Santa Cruz emitió un comunicado en el que invoca a la ciudadanía que está en las calles a tener tolerancia y conciencia con el libre paso con los servicios de salud, emergencias, y medios de comunicación. Por otro lado, circula en redes sociales videos que muestran el traslado de policías en buses de transporte interdepartamental y camionetas desde Camiri hacia Santa Cruz. Por el momento se desconoce el motivo de la llegada de estos refuerzos.