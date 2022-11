Asoban revela que paro cruceño ralentiza créditos y que tendrá impacto en la mora





24/11/2022 - 09:24:08

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) reveló este jueves que el paro indefinido de Santa Cruz, que ya lleva 34 días, ralentizó la cartera de créditos, no solo en esa región sino en todo el país, y que como consecuencia de esta medida crecerá el índice de mora. “Las actividades se han visto entorpecidas (por el paro), afecta a la actividad del propio sector financiero, la actividad en el otorgamiento de créditos se ha visto ralentizada, la propia recuperación de la cartera, el pago de los créditos se ha visto afectado. Sin duda vamos a ver algún impacto en términos de cartera en mora”, afirmó secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos. De acuerdo con datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el índice de mora del sistema financiero cerró en 1,6% en 2021, mientras que a agosto de este año se ubicó en 2,2%. En declaraciones a Asuntos Centrales, Villalobos indicó que luego de dos años de pandemia por el Covid-19 se había “recuperado la cultura de pago”, pero que por el paro que se cumple en Santa Cruz varios de los prestatarios no pudieron cumplir con sus compromisos financieros. Es por ello que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) determinó la reprogramación de créditos bancarios con alcance nacional. La entidad emitió el 11 de noviembre la carta circular 13514/2022 que establece la obligación de las instituciones financieras del país “atender solicitudes de reprogramación de todos quienes han sido afectados por esta situación económica, no solo en Santa Cruz, sino en todo el país”, explicó el director de la ASFI, Reynaldo Yujra. A partir de la disposición, la reprogramación será analizada individualmente y los prestatarios deben acudir a las entidades bancarias para solicitarla. “Cualquier emprendimiento que se haya visto afectada tiene las puertas abiertas de los bancos para analizar la situación individual de cada caso, significa revisar, renegociar con los prestatarios el plan de pago, no existe elevación de tasas de interés ni mayores recargos al margen de los convenidos originalmente y no hay ningún tipo de penalidad que se apliquen en caso de reprogramaciones, esta reprogramación debe activarse en función a la capacidad de los prestatarios”, aclaró. Santa Cruz cumple 34 días de paro indefinido en una medida que inició con la exigencia de que el Censo de Población y Vivienda se realice “sí o sí” el año 2023. El debate de la ley se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, luego tendrá que pasar al Senado para su revisión.