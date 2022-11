Gobierno lanza todas sus críticas: Ahora Santa Cruz sabe quiénes son los verdaderos traidores con la mentira del censo 2023





24/11/2022 - 08:33:00

Desde el momento en que se derivó esta semana a una comisión de Diputados analizar una ley para garantizar el censo, el gobierno ha comenzado a lanzar todas sus críticas contra los organizadores del paro en Santa Cruz que este jueves cumple 34 días. Desde diversas fuentes tanto del gobierno como del Movimiento Al socialismo, responsabilizan a Luis Fernando Camacho, Vicente Cuéllar y Rómulo Calvo, de haber llevado a Santa Cruz a un paro infructuoso que al final terminó aceptando censo en 2024 tal como lo resume el decreto aprobado por el presidente Luis Arce. El último en pronunciarse fue el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, este jueves, quien luego que el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, aceptara -a 33 días del paro- que el tiempo ya no alcanza para el 2023, afirmó que “ahora Santa Cruz sabe quiénes son los verdaderos traidores” y los que afectaron la economía, principalmente, de los más vulnerables con la “mentira” de que era posible el empadronamiento el próximo año. Camacho, junto al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y dirigentes cívicos, excepto Rómulo Calvo, confirmó la noche de este miércoles que se aceptó el censo 2024 e instruyó a legisladores de oposición apoyar la aprobación de una ley que ratifique el censo en 2024. “Le mintieron a su pueblo, iniciaron un paro de 33 días para terminar aceptando que lo correcto era hacer el Censo el 2024”, cuestionó Ruiz sobre la nueva posición de Camacho y de los líderes del Comité Interinstitucional, instancia formada para defender la línea de censo en 2023. El paro empezó el 22 de octubre. Ese mismo día, el gobierno propuso que una reunión técnica defina la fecha del censo y comprometió para septiembre de ese mismo año la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria. Mientras que la reasignación de escaños legislativo está definida en la Constitución Política del Estado. Richter: Paro cruceño no logró nada El portavoz presidencial Jorge Richter afirmó este miércoles que el paro indefinido que lleva 33 días en Santa Cruz “no logró nada”, porque la distribución de recursos desde septiembre de 2024 fue una propuesta que el Gobierno nacional hizo antes que empiece la medida de presión el 22 de octubre. “¿Qué es lo que han conseguido? pero ellos (Calvo, Camacho y Cuellar) viven diciendo” que han logrado importantes resultados producto del paro para “encontrar una suerte de hallar un argumento útil para presentarse dignamente ante Santa Cruz y no pierdan sus liderazgos que sí lo van a perder posiblemente”, aseguró. “Hay que terminar con esta impostura que día a día siempre llevan y tratan de mostrar a la gente una realidad distorsionada (porque) no hay nada que hayan conseguido con la medida de presión”, aseguró en declaraciones en puertas de la Casa Grande del Pueblo. Evo cuestiona a Camacho Evo Morales, expresidente y líder del MAS, fustigó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por decir que ahora ya no es “determinante” la fecha del censo, después de 33 días de paro, enfrentamientos y perjuicios a la ciudadanía. “Después de 4 muertos, 33 días de saqueos, incendios, violaciones de Derechos Humanos y el peor daño a la economía de Santa Cruz y Bolivia, el golpista confeso Luis Fernando Camacho, dice que la fecha del censo no es “determinante”. Fue derrotado por la voluntad de trabajo del pueblo cruceño”, apuntó Morales a través de su cuenta de Twitter. El exmandatario cuestionó esas aseveraciones y responsabilizó al gobernador cruceño por todos los perjuicios ocasionados por el paro indefinido. Todas estas reacciones surgen después de que Camacho dijera que con el paro cívico se logró revertir la agenda del Gobierno y doblarle la mano. “El tema de la fecha (del censo) vendría a ser el concho, pero no vendría a ser lo determinante, porque lo determinante ya se ha consolidado que es los recursos, las circunscripciones, lo que es la reorganización del padrón electoral, lo que significa la reorganización de las circunscripciones”, afirmó Camacho. Desde el MAS le dicen a Camacho que está cantando una victoria inexistente para tapar su gran error de haber llevado a Santa Cruz a un paro de 33 que no tenia ninguna razón de ser, ya que todo lo que ofreció el gobierno se está aceptando después de 33 días como una victoria. El viceministro de Planificación, David Guachalla, dijo que los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Electoral) sostuvieron que los resultados del Censo se usarán para la redistribución de recursos y también para los escaños parlamentarios. En el día 34, en las calles de Santa Cruz, se vive un paro con impotencia, cansancio y con la instrucción de mantener la medida hasta que la Ley sea aprobada. De acuerdo a las ultimas informaciones, Diputados a convocado para este jueves a las 18 a una sesión para tratar el tema de una ley de censo. Esta instancia, de hacer un trabajo acelerado y de consenso, podría estar elevando al Senado las propuestas este viernes al final de la tarde, donde todo será tratado por conducto regular, como dijo su presidente Andrónico Rodríguez, lo que significaría al menos unas 48 horas de análisis. Por el momento, el paro continúa..