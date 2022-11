Oposición y líderes cruceños cometieron al menos 5 desatinos en torno al pedido de censo





24/11/2022 - 06:58:57

Página Siete.- Los líderes cruceños y las bancadas de oposición, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, cometieron al menos cinco desatinos en sus actuaciones en torno al censo. Los puntos van desde conminar, sin éxito, a las demás regiones a sumarse a su lucha, hasta la presentación de cinco proyectos censales. A continuación, se detalla cada uno de los puntos: 1) Patear el tablero: El 22 de octubre, el gobernador Fernando Camacho y el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz Stello Cochamanidis, abandonaron la mesa de diálogo que se estableció en Santa Cruz, tras que el Ejecutivo rechazara la propuesta del comité interinstitucional. Esa acción hizo que no se llegue a una solución rápida del conflicto. Ese 22 de octubre comenzó el paro, medida que este jueves cumple 34 días. El Gobierno, a nivel de ministros, jamás volvió a sentarse en una mesa de diálogo sólo con la dirigencia cruceña. 2) Conminatoria: El cabildo del 13 de noviembre dio un plazo de 72 horas para que los demás departamentos se unan al reclamo cruceño de censo en 2023. El analista político Gregorio Lanza indicó que la dirigencia cruceña “no logró entender al occidente y al resto de las regiones y que cada una de ellas tiene sus tiempos. El sesgo regional y autoritario de la dirigencia cruceña ha provocado que otras regiones no se sumen”, enfatizó. 3) Insistencia en la fecha 2023: La dirigencia cruceña y líderes de la oposición insistieron con censo en 2023, pese a que el cabildo del 13 de noviembre aceptó, de forma indirecta, que el censo sea en 2024 al instruir la gestión de una ley para garantizar que los resultados, en materia de recursos y de escaños, antes de los comicios de 2025. El líder de CC, Carlos Mesa, presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con fecha del censo para 2023. De igual forma, legisladores cruceños y el propio comité interinstitucional proyectaron una norma con la fecha en 2023. “Mesa y Camacho son dos liderazgos que no tienen ninguna perspectiva política, y en una acción oportunista salen ante los medios y uno presenta por separado un proyecto de ley”, aseguró Lanza. 4) Lluvia de proyectos: Al final, ingresaron a la Comisión de Constitución cinco proyectos de la oposición y uno del MAS. La cantidad y el tema de la fecha, el principal punto de discordia, provocó que no se llegue a acuerdos y se demoré, hasta hoy, en el tratamiento de las propuestas. La exdiputada Lourdes Millares manifestó que son “pésimos los parlamentarios de oposición”, dado que por figurar presentaron varios proyectos. Aseveró que solo realizan acciones para salir en cámaras y que en el fondo no les interesa el censo. “La lucha en la Asamblea Legislativa es por el rédito político, es por quién se anota, en términos mediáticos, de abanderar una lucha por el censo. Hay un interés desmedido de los parlamentarios de oposición de buscar protagonismo. La factura se las van a pasar en las próximas elecciones”, puntualizó. 5) Tiempo y materia de facto: El diputado de Creemos Erwin Bazán, sin tener la atribución, ayer, declaró el trabajo de la Comisión de Constitución por tiempo y materia, pese a que un día antes la mayoría del MAS decidió no avanzar por esa vía. Esto, junto a reclamos de legisladoras de oposición que alcanzaron hasta los gritos, provocó que el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, declarara un cuarto intermedio sin fecha ni hora de reanudación y abandonara la sala. El politólogo Carlos Cordero afirmó que “los dirigentes cruceños han cometido varios errores, que es aislarse y enfrentarse al resto del país, es un error político que no saben manejar y tienen a una población paralizada y eso les afecta política y económicamente”, afirmó. Cordero dijo que Camacho y Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, comenten errores de novato, puesto que el Gobierno les dejó en claro que el centralismo y sistema de partidos son los que definirán si hay o no redistribución de escaños y pacto fiscal.