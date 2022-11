Evo a Camacho: Después de 33 días de paro dice que ya no es determinante la fecha del censo





23/11/2022 - 21:35:32

Página Siete.- Evo Morales, expresidente y líder del MAS, fustigó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por decir que ahora ya no es “determinante” la fecha del censo, después de 33 días de paro, enfrentamientos y perjuicios a la ciudadanía. “Después de 4 muertos, 33 días de saqueos, incendios, violaciones de Derechos Humanos y el peor daño a la economía de Santa Cruz y Bolivia, el golpista confeso Luis Fernando Camacho, dice que la fecha del censo no es “determinante”. Fue derrotado por la voluntad de trabajo del pueblo cruceño”, apuntó Morales a través de su cuenta de Twitter. La reacción surge después de que Camacho dijera que con el paro cívico se logró revertir la agenda del Gobierno y doblarle la mano. “El tema de la fecha (del censo) vendría a ser el concho, pero no vendría a ser lo determinante, porque lo determinante ya se ha consolidado que es los recursos, las circunscripciones, lo que es la reorganización del padrón electoral, lo que significa la reorganización de las circunscripciones”, afirmó Camacho. El exmandatario cuestionó esas aseveraciones y responsabilizó al gobernador cruceño por todos los perjuicios ocasionados por el paro indefinido. Para Morales, esas afirmaciones solo demuestran el fracaso de Camacho y el cálculo político que tenía con ese tema. “Su fracaso demuestra que el paro y el cambio de las fechas del censo fueron producto del cálculo político. Nunca piensan en los más humildes, solo buscan sus intereses”, manifestó. Exigió a las autoridades de justicia procesar a todos los causantes de los perjuicios a raíz del paro indefinido. El diputado del MAS, Ányelo Cespedes, también criticó a Camacho por usar el tema del censo para levantar su imagen y enfrentar a la población cruceña. “Esas son las autoridades que tienen, que han utilizado al pueblo cruceño políticamente por querer levantar un poco más su imagen”, señaló. Pidió a los cívicos levantar las medidas de presión y sugirió a Camacho dar un bono de Bs 700 a las familias afectadas por el paro. Los cívicos cruceños cumplen 33 días de paro indefinido en demanda del censo 2023. Exigen la aprobación de una ley que garantice la realización del censo y la redistribución de recursos y escaños.