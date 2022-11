Comité Interinstitucional: Santa Cruz acepta censo en 2024 y el paro se mantiene hasta que se apruebe la ley





23/11/2022 - 21:21:30

El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo dio este miércoles un giro y aceptó —por falta de tiempo— la realización del censo el 23 de marzo de 2024, reiterando que el paro se mantiene hasta que la ley para su cumplimiento sea aprobada. El gobernador, Luis Fernando Camacho, el director de la UAGRM, Vicente Cuéllar; y el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se reunieron este miércoles para determinar mantener el paro cívico en dicho departamento y aceptar que el censo se realice en 2024 y no en 2023 como había sido la demanda inicial y motivo de los hasta este miércoles, 33 días de paro. Fue el rector Vicente Cuéllar quien explicó que los tiempos no alcanzan para realizar un censo el año viene, por lo que Camacho pidió que este jueves se apruebe la ley que garantice que se realizará en 2024 para levantar el paro "Lamentablemente el Gobierno ha dilatado por siete meses esa situación, que lo hace imposible realizar en 2023", manifestó Camacho, sobre la consulta estadística. "No hemos perdido, hemos cambiado el escenario político", expresó luego. Por otro lado, recordó que existe un trabajo con profesionales del departamento para determinar la relación que Santa Cruz tendrá con el Estado. “Quiero ver la voluntad del Movimiento Al Socialismo y que podamos ver si ahondamos las diferencias o vamos arreglando las mismas”, indicó Camacho, sobre la aprobación de la ley del censo. Pero también cuestionó la actitud del MAS. “Nos hemos cansado de atropellos, nos hemos cansado de que pateen a nuestra gente, de que metan presa a nuestra gente y hasta el día de hoy siguen detenidas personas por luchar”, manifestó. “No queremos estar rogando y parando por otra ley. Eso nos ha quedado claro”, señaló el gobernador y nuevamente hizo referencia a la relación política y económica que tendrá Santa Cruz con el Estado boliviano, lo que ya está siendo analizado por una comisión de notables. “Hemos logrado muchísimo en estos 33 días gracias al pueblo boliviano; lo que no pudieron lograr los políticos en tantos años, lo hizo el pueblo boliviano”, dijo. Camacho dijo que se ha pedido a los parlamentarios de oposición que retiren el proyecto de Ley con la propuesta de 2023, para que no haya ningun obstáculo en la aprobación del proyeco con fecha 2023. Camacho hablo de victoria, mientras desde el gobierno, más temprano, Jorge Richter dijo que Santa Cruz vició 33 dias de paro cuando ya fue aprobado el decreto para el censo, la redistribución de recursos y escaños parlamentarios. Todo estaba dispuesto antes del 21 de octubre, dijo el vocero de gobierno. Por otra parte, el gobernador cruceño anunció que hasta el lunes se va a posesionar a la Comisión de Notables para que inicien el análisis de la relación económica, política y social que tendrá el departamento de Santa Cruz con el Estado Boliviano. “Nos cansamos de ser juguete del Gobierno y queremos rayar la cancha, y esa rayada de cancha obedece a un trabajo que inmediatamente puesto en vigencia por los notables en un trabajo con los diferentes colegios de profesionales para decir esta es nuestra realidad y este es el planteamiento que hacemos como departamento. No queremos que se violen más nuestros derechos, no queremos estar rogando y parando por una y otra ley. Este es el momento que tenemos que ponerle al MAS un hasta aquí y eso va a nacer de esa respuesta del estudio y del replanteamiento de nuestra relación con el Estado, esa va a ser la lucha de la lucha”, acotó. Sesión por tiempo y materia para la ley del censo El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, convocó para las 18.00 de este jueves a sesión legislativa para tratar, por tiempo y materia, los proyectos de ley sobre el censo. “El tema a tratar será el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral referente a los proyectos de ley del Censo de Población de Vivienda”, informó en conferencia de prensa. El lunes debía haberse instalado la sesión plenaria, pero el trabajo de la Comisión de Constitución se estancó debido a los seis proyectos de ley sobre el censo, cinco de ellos presentados por las opositoras Creemos del gobernador Fernando Camacho y Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa. Creemos retiró tres de sus proyectos. Ahora están en mesa las propuestas de CC, Creemos y el MAS. La Comisión de Constitución empezó a tratar los proyectos de ley y se espera retome su labor para aprobar el informe que presentará este jueves a plenaria. Las propuesta de la oposición buscan reponer el debate de la fecha del censo, cuando el Gobierno, mediante el decreto 4824 y sobre la base de un estudio técnico, fijó para el 23 de marzo de 2024 el censo y para septiembre de ese año la redistribución de recursos de coparticipación tributaria, al igual que los datos para la reasignación de escaños legislativos.