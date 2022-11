Gobierno: El paro cruceño no logró nada, redistribución de recursos y reasignación de escaños ya estaban agendados





23/11/2022 - 18:06:46

El portavoz presidencial Jorge Richter afirmó este miércoles que el paro indefinido que lleva 33 días en Santa Cruz “no logró nada”, porque la distribución de recurso desde septiembre de 2024 fue una propuesta que el Gobierno nacional hizo antes que empiece la medida de presión el 22 de octubre. La autoridad afirmó que el cívico Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, y el gobernador Fernando Camacho están buscando una salida decorosa al insostenible conflicto, arguyendo supuestos “logros” frente al Gobierno, dijo en declaraciones a la ABI. “Hay que terminar con esta impostura que día a día siempre llevan y tratan de mostrar a la gente una realidad distorsionada (porque) no hay nada que hayan conseguido con la medida de presión”, aseguró en declaraciones en puertas de la Casa Grande del Pueblo. El portavoz recordó que el presidente Luis Arce propuso que la distribución de los recursos económicos de coparticipación se realice a partir de octubre de 2024, pero se lo adelantó para septiembre en función a la recomendación de la Comisión Técnica que sesionó en Trinidad, Beni, entre el 5 y 9 de noviembre, y no por presión del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Además, recordó que la asignación de escaños parlamentarios está definida por la Constitución Política del Estado y la Ley 026, pues ambas normas establecen que una vez se realice el Censo se deben reasignar estos espacios de la Cámara de Diputados. “¿Qué es lo que han conseguido? pero ellos (Calvo, Camacho y Cuellar) viven diciendo” que han logrado importantes resultados producto del paro para “encontrar una suerte de hallar un argumento útil para presentarse dignamente ante Santa Cruz y no pierdan sus liderazgos que sí lo van a perder posiblemente”, aseguró. Motivado por Camacho, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz validó en el cabildo del 30 de septiembre su objetivo de ir a un paro indefinido desde el 22 de octubre en demanda de que el Censo de Población y Vivienda se realice el 2023. Richter denunció que el paro ha llegado a un punto “donde se ha impuesto un estado de sitio de facto” que debe suspenderse. En opinión del portavoz, Calvo, Camacho y Cuéllar son “víctimas de su propia radicalidad” porque se han centrado en sus consignas de realizar un imposible, Censo en 2023. Por tanto, señaló que está en manos de Cuéllar, Camacho y Calvo la responsabilidad “humana y política” de “situarse frente a la gente y decirle: hemos cometido un desborde a las proyecciones o el imaginario de lo que era el conflicto, no lo hemos logrado (conseguir el Censo en 2023), pero Santa Cruz y el resto del país tiene asegurado sus recursos y sus escaños” Con ello, según Richter, los tres lograrán una salida “decorosa” para decirle “al pueblo cruceño de que la consigna del Censo 2023 ya no tiene posibilidades”. Desde el Comité pro Santa Cruz, recordaron que el gobierno se negaba a realizar el censo que debió ejecutarse este mes de noviembre y que por decisión del gobierno fue postergado 2 años sin que haya ningún justificativo. Ese cambio de fecha, dice la dirigencia cívica, es lo que ha provocado las grandes dudas en cuanto a su realización, por lo que tuvo que ser el pueblo cruceño el que mediante este paro indefinido exija una ley para garantizar censo en marzo de 2024 y distribución de regalías y escaños en septiembre de ese mismo año.