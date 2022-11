En 19 meses, Presidencia gastó más de Bs 10 MM en publicidad en pantallas LED





23/11/2022 - 17:39:54

Página Siete.- De diciembre de 2020 a junio del presente año, el Ministerio de la Presidencia gastó 10.241.698 bolivianos para la difusión de publicidad en pantallas LED. Para este fin se contrató el servicio de seis empresas que difundieron spots en las diferentes ciudades del país. Desde el Viceministerio de Comunicación señalan que el gasto destinado a este servicio se hizo conforme al Presupuesto Operativo Anual (POA) de las gestiones 2021 y 2022, y por el alcance que tiene difundir material en este tipo de medios. Página Siete Digital tuvo acceso a 19 contratos suscritos con seis empresas, mediante la modalidad de “contratación directa”. Seis. contratos fueron firmados en diciembre de 2020; ocho, entre enero y diciembre de 2021, y dos entre abril y marzo de esta gestión. La empresa Publicidad Vial Imagen firmó cuatro contratos por la suma de total de 4.703.807 bolivianos. Las vigencias de los acuerdos van desde los 13 días hasta los tres meses. La empresa Marketing de Dkalidad suscribió cuatro contratos por 2.454.597 de bolivianos. Los plazos del servicio van desde los 13 días hasta los tres meses. La empresa Publitarget rubricó cuatro contratos por 1.166.683 bolivianos. De igual forma los servicios tienen vigencia desde los 13 días a los tres meses. La empresa Publicity firmó cuatro contratos por 788.731 bolivianos. Los plazos del servicio van desde los 15 días a los tres meses. La empresa TV Circuito rubricó dos contratos por un total de 1.100.000 bolivianos. La vigencia de los acuerdos son de 15 días a tres meses. Las seis empresas fueron contratadas para la difusión de spots en pantalla led. El jefe de bancada de Diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) Tarija José Huanca justificó los gastos que eroga Presidencia para publicidad, puesto que la población “debe estar informada” de la gestión del Gobierno. Agregó que propondrá que todas las descentralizadas del Ejecutivo tengan un presupuesto propio para la “difusión de información y lo que hacen”. “La gestión de nuestro Presidente es a todo nivel, este diputado que habla va a buscar plantear una normativa para que cada desconcentrada tenga su publicidad. No puede ser que en Viviendas estemos invirtiendo 108 millones este año y haya cero para publicidad. Se tiene que socializar los que se está haciendo”, aseveró. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Mayra Zalles cuestionó los gastos que eroga el Gobierno para propaganda, siendo que entraron con un discurso de austeridad. Agregó que estos “recursos despilfarrados” deberían emplearse para las necesidades de la población, por lo cual anunció acciones de fiscalización. “Estos montos para propaganda se pueden reducir, el Gobierno despilfarra el dinero de los bolivianos. En el tema de salud, educación es donde más inversión se necesita, pero el Gobierno hace una pésima gestión, que necesita gastar en propaganda para hacerle creer que están haciendo un buen trabajo, cuando no hay una verdadera reacción económica y hay una pésima gestión”, manifestó. “Afanes electorales” El politólogo Ludwin Valverde aseveró que no se puede hablar de publicidad gubernamental, sino de propaganda. Añadió que estos gastos elevados de recursos para estas campañas responden al “afán electoral” del presidente Arce, para posicionar su imagen con miras a las elecciones de 2025. “No hay un proceso serio de publicidad, sino de propaganda de la figura de Arce. Al igual que en el gobierno de Evo Morales, en la gestión de Arce hay un mensaje vertical que propagandiza su gestión. Estos gastos se notan a diario, en los diferentes medios. Las instancias fiscalizadoras deberían tomar acciones y evaluar los gastos que hace el Gobierno para propaganda”, sostuvo. Al respecto, el director de Políticas Comunicacionales del Viceministerio de Comunicación, Enrique Pomar, en repuesta a escrita a este medio indicó: “El presupuesto destinado a publicidad por parte del Viceministerio de Comunicación responde a un Programa Operativo Anual (POA), tanto para la gestión 2021, como para la gestión 2022”. Complementa: “En ese sentido, la inversión en publicidad tiene como uno de sus objetivos la diversificación de medios publicitarios para generar eficiencia y eficacia en el alcance, y por ello está destinada a medios de comunicación, tradicionales y digitales, así como también a medios alternativos como en este caso son las pantallas LED, las cuales son un medio publicitario utilizado en todo el mundo de manera masiva por los resultados que ofrece respecto al alcance de personas a las que llega”.