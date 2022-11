Camacho: Queremos la ley del Censo, el tema de la fecha viene a ser el concho





23/11/2022 - 17:12:18

Para el gobernador Luis Fernando Camacho lo importante en este momento es la aprobación de una ley que garantice la realización del censo y que el tema de la fecha viene a ser el concho. Así lo manifestó al anunciar una reunión del Comité Interinstitucional. Será el Comité Interinstitucional el que realice una evaluación del paro indefinido que acata el departamento de Santa Cruz y defina los mecanismos que se van a adoptar hacia adelante hasta que se apruebe la ley que garantice la encuesta nacional en Bolivia. “Lo triste es que hasta ahora no ha salido ninguna ley. Lo que queremos es la ley, pero la voluntad política del MAS es cero. El tema de la fecha viene a ser concho, si queremos de lo que puede ser un logro del paro, el 90% se ha conseguido, en todo este tiempo hemos logrado revertir la agenda del Gobierno. Esta no es la finalización de una lucha, este es el inicio de una lucha con grandes logros que hemos obtenido”, señaló Camacho. Con relación a los 33 días del paro que se cumple este miércoles, Camacho destacó los logros alcanzados gracias a la lucha del pueblo cruceño, haciendo mención a la redistribución de los escaños, la reorganización de las circunscripciones, un nuevo padrón electoral y la equidad en el voto del campo y en la ciudad, lo que permitirá que el MAS no continúe con sus maniobras políticas. Trabajo sobre otros puntos del Cabildo Además, el gobernador adelantó que se encuentran trabajando sobre los otros puntos que fueron aprobados por los cruceños en el cabildo, aludiendo a la relación que debe tener el departamento de Santa Cruz con el Estado Boliviano de acá en adelante. “Nos hemos reunido con diferentes colegios de profesionales para establecer las comisiones de trabajo y para hacer el análisis del mandato del cabildo”, acotó. Por otra parte, miembros del Comité Interinstitucional, preocupados por la reactivación de enfrentamientos en el departamento, se reunieron con el arzobispo de Santa Cruz, para hacer un llamado a la pacificación.