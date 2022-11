En bochornosa sesión el MAS abandona reunión de la Comisión y deja en suspenso ley del censo





23/11/2022 - 12:09:56

En una bochornosa sesión entre gritos, confusión y el abandono del MAS, la comisión que había reiniciado sus labores este miércoles entró en cuarto intermedio, dejando pendiente la revisión de un proyecto de ley para el censo. Entre todo el alboroto, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados entró otra vez en cuarto intermedio, antes de que se impidiera la salida del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, quien debía explicar por qué se aprobó el censo para marzo de 2024. Los legisladores de oposición reaccionaron molestos luego que los parlamentarios del MAS, junto al presidente de esa comisión, abandonaron la sala. “Los masistas se han escapado y han declarado cuarto intermedio, porque no quieren aprobar una ley del censo por orden de su jefe Evo Morales”, cuestionó la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar, quien era una de las que se apostó en la puerta para no dejar salir a la autoridad, según Página Siete. La diputada de Creemos María René Álvarez indicó que no se levantarán del ingreso y salida de la comisión porque van a trabajar por tiempo y materia hasta que haya una norma aprobada. La Comisión iniciaba el tercer día del trabajo hasta que se produjeron los incidentes. La oposición denuncia que el MAS pretende dilatar el proceso, para cansar a Santa Cruz, que cumple 33 días de paro. La comitiva del Ejecutivo era acompañada también por el viceministro de Planificación, David Guachalla, que ratificó la postura del Gobierno, que no es necesaria una ley porque existe un decreto que fija plazo para la encuesta nacional y la redistribución de recursos y escaños, publica El Deber. “Creemos que no es necesaria una ley, en nuestro país todas las fechas del censo fueron definidas mediante decreto supremo (…) Tienen diferentes argumentos para plantear una ley, sin embargo, ya con el decreto supremo el INE viene trabajando para preparar el censo”, afirmó antes de ingresar a la sala de reuniones.