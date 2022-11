Tres sectores productivos podrán reprogramar deudas y refinanciar créditos de capital con el Fondo de Garantías





23/11/2022 - 11:33:25

Los gremiales, transportistas y microempresarios se beneficiarán con la reprogramación de créditos que aprobó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el refinanciamiento con la garantía del Fondo que tiene la Confederación de este sector laboral, informó su dirigente, Juan Carlos García. Debido al paro cívico en Santa Cruz y los fenómenos climáticos en el país, la ASFI determinó la reprogramación de créditos bancarios a nivel nacional, que favorece particularmente a los microempresarios, transportistas y gremiales, que son los más afectados. García, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, explicó que los gremiales pueden acercarse a los bancos con la circular 13514/2022 de la ASFI y solicitar su reprogramación. “En caso de que los hermanos gremiales no tengamos capital de trabajo también podemos solicitar el refinanciamiento con la garantía del Fondo de Garantía Gremial que tenemos gracias a las gestiones del presidente Luis Arce”, dijo. En marzo de este año, el Gobierno nacional creó el Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (Fogagre) por $us 10,23 millones que será administrado por los bancos múltiples y bancos pyme, con el propósito de atender la necesidad crediticia del sector gremial. Este fondo permitirá otorgar garantías para créditos de capital de operaciones y capital de inversión. El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, explicó que son alrededor de 300.000 afiliados que tienen sus créditos bancarios en el país y que fueron afectados directa e indirectamente por efecto del paro cívico. De acuerdo con sus datos, en la ciudad de Santa Cruz existen entre 60.000 y 80.000 comerciantes gremialistas que requieren de respaldo económico tras 32 días de paro cívico. Especialmente de los mercados La Ramada, Los Pozos y Mutualista que no realizaron actividades normales durante este tiempo. Según la Carta Circular 13514/2022, la ASFI instruye a las entidades financieras “atender y analizar las solicitudes de reprogramación de prestatarios de sectores que hubieran sido afectados en su actividad por la coyuntura actual que vive el país”. La circular establece que la reprogramación no implica el cambio de calificación del deudor a una categoría de mayor riesgo ante el sistema bancario. El secretario general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, se reunió el lunes pasado con el director nacional de la ASFI, Reynaldo Yucra, y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para analizar las medidas de apoyo que permitan al sector gremial de Santa Cruz, y a nivel nacional, la reactivación económica. ABI