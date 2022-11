Cristiano Ronaldo sin planes tras su divorcio con el Manchester United





23/11/2022 - 10:57:27

Convertida en complicada, la relación entre el Manchester United y Cristiano Ronaldo llegó a su fin "de común acuerdo" este martes, anunciaron las dos partes. Pero para el futbolista, aunque queda libre de firmar por cualquier club, el futuro se presenta incierto. "Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de común acuerdo y con efecto inmediato", escribió lacónicamente el club inglés en un comunicado. "El club le da las gracias por su inmensa contribución a lo largo de sus dos etapas en Old Trafford, marcando 145 goles en 346 partidos, y le desea, así como a su familia, un buen futuro", añadió el Manchester United sobre la marcha del astro de 37 años, quien había criticado recientemente a su entrenador y a sus dirigentes en una entrevista en la cadena TalkTV. El exjugador del Real Madrid y de la Juventus, que está actualmente en Qatar disputando el Mundial con Portugal, publicó su propio comunicado para asegurar que "ama al Manchester United (...) y a sus aficionados, y eso no cambiará nunca". "Sin embargo, siento que ha llegado el momento para mí de buscar un nuevo reto", escribió antes de desear al United "todo el éxito para el resto de la temporada y el futuro". Estas muestras de cortesía no logran esconder del todo el alivio mutuo de ver finalizada una relación que había rebasado el punto de no retorno con la entrevista incendiaria.



¿Qué detonó la salida de Cristiano Ronaldo del Manchestes United? Según el presentador inglés Piers Morgan y difundida en varias partes a mediados a este noviembre, la estrella portuguesa había afirmado sobre su entrenador: "No le tengo respeto porque él no muestra ningún respeto por mí". El quíntuple Balón de Oro afirmó que se sentía "traicionado" dentro del club. Ronaldo también afirmó que la familia Glazer estaba más preocupada por la potencial generación de ingresos del United que por los resultados deportivos. Incluso se refirió a sus antiguos compañeros de equipo Gary Neville y Wayne Rooney, diciendo que "no son (sus) amigos", después de las recientes críticas de ambas leyendas del club. "Todos en el Manchester United siguen centrados en mantener la progresión del equipo bajo Erik ten Hag y en trabajar juntos para lograr el éxito en el terreno de juego", indican los 'Red Devils' en el comunicado. Luego de una primera etapa (2003-2009) coronada con tres títulos de la Premier League y una Champions bajo la batuta de Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo regresó al club de Old Trafford en el verano europeo de 2021. Pero la no clasificación de su equipo a la Champions al término de la temporada 2021-2022, y después sus pocos minutos de juego estos últimos meses, puso en juego su segundo paso por Mánchester. Ya el pasado verano boreal el portugués había tratado de salir del club. La muerte en abril de uno de sus hijos gemelos recién nacidos golpeó profundamente al delantero, que no comenzó los entrenamientos con su club ni participó en la gira de pretemporada escudado en "problemas familiares". Su agente Jorge Mendes dio la vuelta a Europa en los últimos meses para ofrecer sus servicios, y aunque nombres como el Bayern, el Chelsea, el Nápoles o el Sporting de Lisboa, su club formador, han sido evocados en la prensa, la única oferta concreta llegó de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo, que se muestra dispuesto a jugar más allá de los 40 años, muestra actualmente un nivel de juego que podría aún interesar a algunos clubes, pero difícilmente al futbol europeo. ¿Qué sigue para Cristiano Ronaldo? El Sporting, donde se formó en Lisboa, sigue siendo un destino con un cariz seductor para la estrella, para "cerrar el círculo", mientras que el Chelsea figura en algunas quinielas, con sus nuevos propietarios estadounidenses, que podrían verse seducidos por su faceta del marketing. La tercera pista le llevaría a la MLS americana, donde el Inter de Miami le abriría las puertas sin duda, así como a Leo Messi. Queda también por despejarse la duda de cómo este anuncio afectará al jugador en el Mundial de Qatar. Fijo en la selección, a pesar de la riqueza en ataque del combinado luso, su rendimiento en Qatar servirá para convencer, o no, a sus eventuales futuros jefes. "Estoy en una forma fantástica", aseguró Ronaldo el lunes... antes de añadir que el episodio de su entrevista puede "hacer tambalearse a un jugador, pero no al equipo". Ante Ghana, el jueves en la entrada en liza de Portugal, se podrá comprobar la veracidad de esa información.