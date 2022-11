Senado anticipa que tratamiento del proyecto de ley del Censo seguirá conducto regular





23/11/2022 - 10:08:18

La primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Gladys Alarcón, explicó que luego del análisis legislativo de las propuestas normativas sobre el Censo en Diputados, éstas seguirán su trámite regular en la Cámara Alta. “Siendo que la Comisión de Diputados ha empezado el análisis en la Comisión de Constitución, pues al Senado lo que le corresponde es que concluya ese análisis; una vez que sea ingresado al Senado también se va a distribuir inmediatamente o se va a transferir a las Comisiones de Constitución y de Planificación, para que siga el procedimiento normal que tenemos dentro del reglamento”, indicó, cita un reporte del Senado. Sobre el hecho de que las bancadas de oposición presentaron los mismos proyectos de ley en ambas cámaras, la asambleísta por el departamento de Tarija aclaró que no se puede tratar esas normativas en ambas Cámaras legislativas al mismo tiempo. “Seguramente las Comisiones van a coordinar, porque no se puede tratar en las dos Cámaras el mismo proyecto, tomando en cuenta esa dificultad; adicional a ello, sabemos que no es un solo proyecto de ley”, apuntó. Alarcón recordó que, en la sesión ordinaria del 15 de noviembre, el pleno del Senado registró el ingreso de un proyecto de ley de Creemos sobre la encuesta censal, el cual fue remitido a las comisiones de Planificación y Constitución para su tratamiento legislativo. Mientras tanto, en la Comisión de Constitución de Diputados se lleva adelante, desde el lunes 21 de noviembre, el tratamiento de tres propuestas normativas referentes al Censo, que se realizará el 23 de marzo de 2024. ABI