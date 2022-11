Fiesta para Call of Duty: Warzone 2.0 superó los 25 millones de jugadores en menos de una semana





23/11/2022 - 09:48:06

Infobae.- Activision Blizzard no para de cosechar récords con los nuevos títulos de Call of Duty: esta vez festejó el hito de llegar a los 25 millones de jugadores en Warzone 2.0. La segunda edición del battle royale gratuito también celebró que este hito que lo logró en menos de una semana. El anuncio fue realizado en las redes sociales oficiales del CoD (las que ahora tienen doble verificado), donde se publicó con bombos y platillos que se acumuló esta cantidad de fanáticos en apenas cinco días de su estreno oficial. A pesar de su éxito, no todo el mundo está contento: los jugadores y jugadoras han estado denunciando dificultades técnicas graves, como el glitch que hace invisible a los personajes durante las partidas competitivas y, por consecuencia, son casi imposibles de vencer. Esto se suma a otro error clave que afecta a la lista de amigos dentro del juego, lo cual impide que se pueda entrar a partidas con jugadores conocidos. Mientras tanto, el Modern Warfare 2 se ubicó en el trono de los Call of Duty más exitosos de toda su historia, luego de haber generado mil millones de dólares de ganancia en diez días. “Les queremos agradecer a todos los jugadores de Call of Duty por hacer que este lanzamiento rompiese el récord del medio de entretenimiento con mayor recaudación de la historia. Es nuestro honor y privilegio liderar esta histórica semana de estreno para los mejores fans del mundo”, dijo Johanna Faries, Mánager general del videojuego. Antes del lanzamiento de Warzone 2.0, Activision Blizzard advirtió de sus planes de desconectar la primera versión free-to-play hasta lograr estabilizar los servidores de ambas experiencias gratuitas. El estudio encargado de ambas experiencias, Raven Software, aseguró que regresaría bajo el nombre de Warzone Caldera recién el próximo 28 de noviembre.