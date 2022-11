En Cochabamba alquilan bicicletas que incluye seguro para dar uso a las ciclovías





23/11/2022 - 08:45:38

Opinión.- La Alcaldía de Cochabamba lanzó ayer el proyecto Cocha Bike, de alquiler de bicicletas cuyo costo es de 15 centavos de boliviano el minuto (1.50 por 10 minutos), que incluye seguro y que arrancó el servicio en el centro y norte de la ciudad, principalmente. Las bicicletas identificadas con el nombre de “Cocha Bike” fueron expuestas ayer en la Plaza 14 de Septiembre. Son blancas, tienen una parrilla delantera, código QR y lo necesario para su funcionamiento. El gerente de Cocha Bike, José Luis Ríos Valenzuela, explicó que quien quiera utilizar estos vehículos podrá hacerlo descargando la aplicación “Mobi” en el teléfono celular, donde se debe completar el registro y cargar el crédito. Se trata de un transporte económico, práctico y seguro. Comienzan el proyecto con 75 bicicletas y habrá 15 puntos en la ciudad. “Las unidades estarán en diferentes zonas, tales como: Circunvalación, Casona Mayorazgo, Simón López, Laguna Alalay, Circuito Bolivia, Universidad Mayor de San Simón, Hamiraya, Plaza Principal, Plaza de las Banderas y en todas las ciclo vías presentes en la ciudad”, dijo Ríos, explicando el perímetro en el que, en inicio, funcionará el servicio. Prevén que para fines de diciembre el número llegue a 150 bicicletas, dependiendo de la demanda de la población. El costo es de 0.15 bolivianos por minuto, es decir, 1.50 por 10 minutos. Sin embargo, existe la oferta de una suscripción mensual que tendría un costo de 35 bolivianos, con la facilidad de uso durante una hora cada día. Por otro lado, el Gerente de Cocha Bike informó que los usuarios de las bicicletas también acceden a un seguro durante su tiempo de utilización de este transporte. “En caso de accidentes contra terceros, vamos a suponer, Dios no quiera, un accidente con un vehículo; la persona que está utilizando nuestra unidad, está asegurada. Así que no hay ningún problema en ese sentido”. La Alcaldía de Cochabamba ayuda en la subvención de estas bicicletas para que el costo no sea mayor. “La intención es poder darle el uso real, completo a nuestras ciclovías”. Prevén que el perímetro de uso de las unidades se vaya ampliando de manera paulatina. “Quisiéramos poder llegar a aeropuerto, Segunda Circunvalación. Pero, ese es un proceso paso a paso”.