Montenegro: Santa Cruz recibe más de lo que aporta al Estado, por cada Bs 100 que da recibe Bs 123





23/11/2022 - 08:38:28

El departamento de Santa Cruz recibe más de lo que aporta al Estado. De 100 bolivianos que se recauda en este departamento tiene un retorno de 123 bolivianos en proyectos de inversión e industrialización y el pago de recursos humanos como médicos, maestros y policías, aseguró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. “De 100 bolivianos que se recauda en Santa Cruz retorna al departamento de Santa Cruz 123 bolivianos.¿Eso qué significa? que todo lo que Santa Cruz da, vuelve al departamento y el Tesoro, adicionalmente, le da”, reveló en medio de una conferencia de prensa sobre el XXVII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración (CLAD). En diferentes momentos y para justificar el paro cívico que lleva 32 días, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el cívico Rómulo Calvo coincidieron en afirmar que el departamento aporta más de lo que recibe del Estado y en esa lógica, incluso, cuestionen lo que llaman centralismo. Montenegro aseguró que el Presupuesto General de 2023 mantiene esa lógica de gasto público, inversión y desarrollo industrial en Santa Cruz. “No pueden decir que Santa Cruz no tiene los recursos necesarios. En esa magnitud, cuantificando con números precisos, el retorno de lo que se recauda y tributa en Santa Cruz y el retorno a la región. El Presupuesto General del Estado de 2023 sigue esa lógica con proyectos de inversión e industrialización, aparte de los recursos que están aumentando por coparticipación tributaria por la recuperación económica”, afirmó. En Santa Cruz se cumple este mi´ércoles 33 días de paro convocado por Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, que está marcado por la violencia, racismo, discriminación y en las últimas horas por saqueos de negocios y ataques a quienes no acatan el paro cívico. Montenegro advirtió que el paro cívico no solo afecta la reconstrucción económica sino los ingresos de los municipios al poner freno al crecimiento y la consecuente mejora de los ingresos por coparticipación tributaria. ABI