Alcaldía de Potosí ampliará denuncia contra Promociones Gloria si no le quita a Pavisic el título de Miss Bolivia





23/11/2022 - 08:30:59

Erbol.- A través de su asesor jurídico, la comuna de Potosí anunció este martes que ampliará la denuncia penal contra la empresa organizadora del Miss Bolivia, Promociones Gloria, si no se destituye a la representante boliviana, Fernanda Pavisic. El representante legal de la Alcaldía, Richard Alejo, señaló que la entidad de belleza estaría cometiendo “omisión” sí no sanciona a la Miss quitándole la corona. El proceso es por los delitos de racismo y discriminación luego del video que subió a redes sociales dónde se mofa de varias candidatas de belleza, entre ellas, la representante potosina. “Vamos a ampliar este proceso penal en contra de la representante (nacional) de Promociones Gloria y su representante a nivel departamental, en caso de que no quiten ese título que ya no lo merece la Miss Bolivia”, resaltó el jurista en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL. La acusación penal contra la reina de belleza fue presentada ayer ante el Ministerio Público, y se prevé que en las próximas se conozca la decisión de admitir la denuncia correspondiente para iniciar la investigación, señaló. Para que la Fiscalía determine los delitos de la imputación formal, se presentaron pruebas documentales como el video, los audios y los “mensajes de repudio” que recibió Pavisic en sus redes sociales por parte de la población potosina y del resto del país. Según la Alcaldía, la demanda penal está fundamentada bajo los delitos de racismo y discriminación, que sí proceden puede enfrentar de 3 a 7 años de prisión. “No podemos permitir que ninguna persona tenga el derecho a menoscabar, a ofender a una mujer. Toda mujer merece respeto, hay que respetar su ideología, su origen, su cultura y la ofensa que ha realizado a la mujer potosina burlándose, mofándose la señorita, tiene que ser sancionada para dejar un precedente” y que esto no repita en un futuro, argumentó. Después de que la Fiscalía evalúe las pruebas y la denuncia sea aceptada, pedirán que Pavisic sea notificada en su ciudad de origen, es decir, Cochabamba y que comparezca en Potosí ante para prestar su declaración informativa. El contenido del video Al respecto, el abogado resaltó que la mujer merece respeto “hasta por su condición de estado civil”, sin embargo, cuestionó las polémicas declaraciones de la Miss Bolivia, quien se la ve en el audiovisual mencionando “sección Doñas”, y luego “gracias por participar”, mientras desliza la pantalla de su celular y observa a otras participantes. Uno de los hechos ofensivos es que en la parte final del video se la escucha mencionar otra clasificación “gracias por participar”; y luego “identifica a unas señoritas y (…) se mofa, se burla y anuncia Potosí”.



Las disculpas Luego de que la Gobernación de Potosí anunciara que denunciaría a Pavisic, la representante subió un video en sus redes sociales disculpándose de las mujeres que se sintieron ofendidas y recalcó que lo que hizo era un experimento social. Sobre esto, Alejo mencionó que la representante nacional tenía la oportunidad de disculparse de manera “honesta, sincera”, pero en cambio, “indica que es un experimento social” a través de un clip, lo cual habría agravado su situación. El escando llegó a tener repercusiones a nivel internacional.