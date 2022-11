PGE 2023 proyecta una inversión pública de $us 4.006 millones y el pago de bonos sociales





23/11/2022 - 08:27:17

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 perfila una inversión pública de $us 4.006 millones y el pago de bonos sociales para preservar el bienestar de la población. El Órgano Ejecutivo envió el proyecto de ley del PGE 2023 a la Asamblea Legislativa Plurinacional el 31 de octubre de 2022, como establecen los plazos de la Constitución Política del Estados (CPE) para su respectivo análisis y tratamiento. El PGE tiene el objetivo de garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, fortalecer el aparato productivo con políticas de incentivo y fomento a la productividad y continuar con la ejecución de políticas sociales con la redistribución de excedentes. En términos macroeconómicos, el PGE proyecta una tasa de crecimiento del 4,86%, un nivel de inflación del 3,57%, y en el balance fiscal un déficit de -7,49%; además de mantener la política cambiaria. Con el PGE 2023 se proyecta un presupuesto agregado de Bs 317.129 millones y un presupuesto consolidado de Bs 243.950millones, según datos del Ministerio de Economía. Inversión pública Para el próximo año se perfila una inversión pública por $us 4.006 millones, de ese monto se destinará el 42% al sector productivo ($us 1.671 millones) para ejecutar proyectos en el rubro agropecuario, industria, hidrocarburos, turismo, minería y energía. Al sector social se destinará el 26% ($us 1.024 millones) para proyectos de educación, cultura, salud, seguridad social, deportes, saneamiento básico, urbanismo y vivienda. El rubro de infraestructura tendrá el 24% de la inversión con $us 959 millones en proyectos de comunicaciones, recursos hídricos, transportes. En el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) la inversión pública juega un rol fundamental para dinamizar las actividades económicas con la ejecución de proyectos de gran infraestructura. Políticas sociales El PGE garantiza los recursos económicos para mantener las políticas sociales como el pago del Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juana Azurduy, además de la ayuda económica para las personas con discapacidad grave y muy grave. De igual forma se contempla el presupuesto para mantener la subvención de hidrocarburos y alimentos para preservar la estabilidad de precios de la canasta familiar. En ese contexto se destinará Bs 437millones para la subvención de alimentos y Bs 7.642 millones para hidrocarburos. ABI