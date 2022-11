Comisión planea tratar Presupuesto General del Estado 2023 esta semana





23/11/2022 - 08:24:00

El Deber.- Mientras la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados demora en el tratamiento de la ley del censo, en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas se preparan para debatir esta semana el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. Aún no hay convocatoria a sesión y los parlamentarios opositores desconocen el contenido del documento que debe ser aprobado en la Asamblea Legislativa hasta el 31 de diciembre. “Conforme a los plazos establecidos en la Constitución, el Ejecutivo ha remitido el proyecto. La Asamblea tiene 60 días para tratar y aprobar (el presupuesto). Estos días estamos identificando y estudiando los pormenores y detalles que tiene Presupuesto General del Estado y en función a aquello convocaremos a sesión de la comisión de Planificación”, informó el presidente de la comisión, Omar Yucra (MAS). El parlamentario agregó que los objetivos de los presupuestos están enmarcados en los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Económico Social que sigue la lógica de la industrialización con sustitución de importaciones. Sobre la convocatoria a sesión, el diputado de Comunidad Ciudadana Walter Villagra dijo ayer que los legisladores aún no fueron convocados y que si bien el proyecto llegó a la comisión, no conocen el contenido. “Todavía no se ha citado a sesión para tratar este tema. El presidente (Omar Yucra) nos tiene que llamar y es probable que se haga esta semana. El presupuesto ya está en la comisión. Todavía no nos han entregado los detalles”, indicó el diputado. Representantes de la bancada de Creemos admitieron que desconocían el contenido del proyecto de ley del PGE 2023 porque estaban concentrados en el proyecto de ley del censo. El Reglamento de Diputados señala que la comisión revisora deberá emitir un informe con las correcciones, observaciones y otros sobre el proyecto de ley remitido, en este caso, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este informe pasa por presidencia de la Cámara Baja y sigue su curso en el pleno que deberá aprobar en grande y en detalle antes de remitir a la Cámara de Senadores. Una vez sancionada la norma, el Ejecutivo se encarga de la promulgación. El procedimiento no debe exceder los 60 días y debe ser aprobado antes de que inicie el 2023. El ministro Marcelo Montenegro informó que el presupuesto consolidado pasa de Bs 235.090 millones (en 2022) a Bs 243.950 millones para el próximo año; en tanto que el presupuesto agregado sube de Bs 304.045 millones a Bs 317.129 millones; un 4,3%. El PGE 2023 también proyecta déficit en los ingresos versus gastos de entidades descentralizadas (Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General del Estado, Instituto Nacional de Estadística), municipios, gobernaciones, universidades públicas e instituciones financieras estatales). El primer mandatario se refirió al PGE 2023, a través de sus redes sociales, y manifestó que este monto garantiza “la estabilidad macroeconómica con un crecimiento del PIB de 4,86% para el próximo año, profundizamos la industrialización con sustitución de importaciones y fortalecemos el aparato productivo”.