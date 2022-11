Detectan cambios de actitud en ambos bandos: la ley del censo empieza a fluir





23/11/2022 - 08:07:48

Página Siete.- Luego de que el lunes no se pudiera avanzar en torno a las leyes del censo, ayer por la tarde se empezaron a ver señales en favor de la aprobación de esa normativa. La Comisión de Constitución de Diputados comenzó el tratamiento de las propuestas. Hasta el cierre de esta edición analizaban el proyecto presentado por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Anoche, después de las 23:00, se comenzó a abordar en esa comisión los proyectos de ley sobre el censo. Antes del mediodía, no obstante, esa instancia sumó seis, cuatro de legisladores de Creemos, uno del MAS y uno de Comunidad Ciudadana (CC). Después de la reanudación de la sesión de comisión, antes de la medianoche, la Cámara Baja informó que, tras dos cuartos intermedios de media hora para que Creemos retire dos proyectos y fusione otros dos, en esa instancia quedaron tres propuestas de normativa, uno por cada bancada: MAS, CC y Creemos. El proyecto, el decreto La Comisión de Constitución comenzó con el tratamiento del proyecto del MAS y para ello invitó a la diputada Deisy Choque, jefa de bancada de ese partido en Santa Cruz, además de proyectista de la propuesta oficialista. La legisladora sostuvo que su proyecto se basa en el Decreto Supremo 4824, emitido por Arce el 11 de noviembre, que fija la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024. “Hemos preparado un proyecto de ley que titula ‘Ley para la distribución de escaños en base a los resultados oficiales de población del censo de población y vivienda del 2024’. Posiblemente se pueda decir ¿por qué no tiene más hojas? Porque sus fundamentos en el cual está basado es el decreto supremo emitido por nuestro Presidente”, expuso Choque. En el caso de los proyectos opositores, la diputada Khaline Moreno, de Creemos, dio a conocer que ambas bancadas apuestan por la defensa de un proyecto unificado. “Creemos y CC cierran filas para defender un proyecto en conjunto, censo 2023”, indicó. Las señales Luego de que el lunes no se llegara a un acuerdo en torno al tratamiento de las leyes del censo en la Comisión de Constitución, ayer por la tarde se empezaron a detectar señales a favor de la aprobación de esa normativa. “Por unanimidad, se ha tomado la decisión de activar el artículo 103 de nuestro reglamento que se refiere a la dispensación de trámite y voto de urgencia. Creo que esta es una señal importante para demostrar que existe la voluntad”, sostuvo Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución. El cambio en su postura que experimentó el MAS fue identificado por la diputada Tatiana Áñez Carrasco, que representa a Creemos e integra la Comisión de Constitución. “Desde el día de ayer (lunes), lo que intentó el MAS fue dilatar el proceso, hoy día ha existido un cambio de actitud”, informó. El presidente de la Comisión de Constitución, por su lado, comentó que también identificó un cambio de actitud en los opositores. “Creo que estamos entrando a un momento en el cual está primando la racionalidad en la representación de oposición”, aseguró. Esteban Alavi, ejecutivo de los Interculturales, exigió a los legisladores que de una vez se pongan de acuerdo, dejen sus intereses políticos y aprueben una ley del censo. “Dejen de pelear por sus intereses”, afirmó. Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, llamó a la reflexión a los legisladores oficialistas y opositores. “Yo llamo a la reflexión a los diputados, a los parlamentarios del oficialismo y también a los parlamentarios de la oposición: pensemos en este pueblo que está más de un mes en las calles. No podemos dejarlo en la calle de por vida, por favor”, dijo. El analista político Gregorio Lanza indicó que la cantidad de proyectos de la oposición y la posición dura de los evistas (de rechazar cualquier proyecto censal) entrampa la aprobación de la ley del censo de forma innecesaria. Agregó que lo fundamental ya no es la fecha del censo, sino los resultados y la redistribución de recurso y escaños “Los varios proyectos de ley de la oposición y la bancada de Morales están entrampando innecesariamente su aprobación. Lo fundamental ya no es la fecha, sino los resultados, distribución de recursos y la redistribución de escaños. Debían dejar que el proyecto del MAS de Arce vaya a plenaria y allí hacer uso de la palabra. Pero ya no bloquear el proyecto del MAS de Arce”, aseguró.