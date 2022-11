Acuerdan dispensar el trámite para tratar seis proyectos de ley sobre el Censo a la vez





22/11/2022 - 21:38:52

La Razón.- La Comisión de Constitución acordó activar el mecanismo de la dispensación de trámite y voto de urgencia, para tratar los seis proyectos que llegaron a esa entidad legislativa, para acelerar el debate y la aprobación de las propuestas sobre el Censo. El presidente de esa comisión en Diputados, Juan José Jáuregui, explicó que esa determinación fue asumida al mediodía de este martes, en consenso con los legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). “En acuerdo con el bloque de oposición, se vio la necesidad de dispensarnos del trámite, en el sentido de que no necesariamente tengan que ser considerados por orden de llegada, sino que todos los proyectos de manera simultánea tengan que considerarse”, explicó Jáuregui. Para Carlos Alarcón, diputado de CC, si no se recurre a la dispensación del trámite se “tratarán los proyectos de manera separada”, los cual dilataría los tiempos en esa comisión. Hasta la pasada semana, llegaron a esa comisión tres proyectos de ley referidos al Censo: uno fue presentado por el MS, otro por Creemos y el ultimo, por CC. Este martes, otras tres propuestas fueron remitidas a esa comisión por tres diputados que no integran esa entidad legislativa, por lo que se activó un cuarto intermedio para convocar a esos legisladores, a las 20.00 de este martes, para que den detalles de sus respectivas iniciativas. Asimismo, Jáuregui explicó que para acelerar el trabajo en la comisión que preside, se recurrió al artículo 103 del Reglamento de Diputados, que además de establecer la dispensación del trámite, también considera el “voto” de urgencia”. “Es una señal importante para demostrar que existe voluntad de avanzar (…). Debemos trabajar rápidamente y dispensarnos del trámite para garantizar un trabajo inmediato y coordinado”, enfatizó. Por su parte, las bancadas de CC y Creemos buscan consenso y anticiparon la posibilidad de presentar un solo proyecto, lo que también pemitirá agilizar el trabajo legislativo. “Todos los promotores de los diferentes proyectos que han presentado tienen, prácticamente, el mismo objetivo y esperemos que puedan unificarlo en uno solo”, dijo la diputada de Creemos Tatiana Áñez.