Cuéllar pide que oficialismo y oposición depongan actitudes radicales para dar solución inmediata a Santa Cruz





22/11/2022 - 21:00:11

El Deber.- Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), solicitó este martes que la oposición y el oficialismo depongan sus actitudes radicales y den una solución inmediata a Santa Cruz, que cumple 32 días de paro por el censo. La autoridad académica afirmó que es posible que hoy exista un informe de la comisión de Constitución para que el pleno de Diputados apruebe la ley del censo, y así se ponga fin a la protesta, que ocasiona un duro golpe a la economía nacional. “El único que no se sensibiliza es el Gobierno, es el momento de deponer actitudes de ambos lados, aquellos radicales del oficialismo y aquellos radicales de la oposición deben deponer esas actitudes de confrontación y buscar una solución inmediata, porque no se puede desconocer que el motor de la economía nacional está paralizado, están en peligros muchas fuentes de empleo”, dijo Cuéllar. Criticó que la administración del presidente Luis Arce minimice la movilización cruceña, señalando que las actividades se normalizan en la capital cruceña. Recalcó que la lucha continuará hasta que se garantice la redistribución de recursos y reasignación de escaños antes de 2025. “La realidad es que no hay palabras para expresar el sacrificio de un pueblo que está más de un mes en las calles, de manera disciplinada, con mucha tolerancia, a pesar que los ánimos se van exacerbando, hay una convicción de lucha”, acotó. Responsabilizó directamente al Instituto Nacional de Estadística (INE) por la situación, enfatizando que no es un problema creado por Santa Cruz o el comité interinstitucional. También indicó que la solución pasa por voluntad política para garantizar la ley. “Hay que mostrar voluntad política, en el Gobierno y la oposición, se puede viabilizar, yo estoy seguro que hoy ya podríamos tener un informe de la comisión y mañana o las próximas horas una ley, sabemos de la división en el MAS que nos puede hacer mucho daño, pero también en la oposición, pero más allá de los colores políticos se debe imponer el interés colectivo”, complementó en entrevista con radio Panamericana.